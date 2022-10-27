أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في مصر، في الساعات الأولى من ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب على الأسعار النهائية يوم السبت.



سعر الذهب اليوم فى مصر- شراء

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1400 جنيه.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1225 جنيهًا.

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ووصل سعر عيار الذهب 18 نحو 1050 جنيها.وتداول سعر عيار الذهب 14 بـ815 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرسجل سعر الجنيه الذهب على مدار يومي الجمعة والسبت 9800 جنيه، في السوق المحلية، وهذا السعر يساوي الذهب الخام دون أن يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في مصر- بيعبلغ سعر عيار الذهب 24 نحو 1389 جنيهًا.وتداول سعر عيار الذهب 21 عند 1215 جنيهًا.وسجل سعر عيار الذهب 18 نحو 1042 جنيهًا.ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 810 جنيهات.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:تأثر سعر الذهب اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في الدول العربية، في التعاملات الصباحية، بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 198.33 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 181.80 ريال.وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 173.54 ريال.تداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 148.75 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 115.69 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 194.10 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 177.92 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 169.84 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 145.57 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.22 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو816.36 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 15.01 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.33 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.28 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.55 دينارات.