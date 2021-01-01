تقرير: مالكو آيفون بحاجة إلى أجهزة شحن جديدة

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آيفون

أكد تقرير نشره موقع "ذا صن" البريطاني، أن مالكي هواتف آيفون أصبحوا بحاجة إلى أجهزة شحن جديدة، بعد أن تمت الموافقة على القانون الذي يجبر شركة آبل Apple على استخدام منفذ شحن جديد.

وستضطر شركة آبل APPLE رسميًا، إلى تغيير منافذ الشحن على أجهزة آيفون iPhone اعتبارًا من 2024، بعد أن لقي قانون جديد للاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية، حيث يتطلب من جميع الهواتف والأجهزة اللوحية، والأجهزة الإلكترونية، أن تتميز بمنافذ شحن USB-C.

هذا وقد تم شحن جميع طرازات آيفون iPhone الحديثة بموصل طاقة خاص بشركة Apple: Lightning، ولكن كل هذا على وشك التغيير حيث صوت البرلمان الأوروبي مؤخرًا بأغلبية ساحقة لتطبيق UCB-C بحلول نهاية عام 2024 - وهو القرار الذي تم تكريسه الآن في قانون الاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني أن العديد من أدوات آبل Apple ستضطر إلى إجراء التبديل، بما في ذلك سماعات هاتف آيفون iPhone وسماعات AirPods اللاسلكية الشهيرة.

وقال البرلمان الأوروبي: "بحلول نهاية عام 2024، يجب أن تكون جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي مزودة بمنفذ شحن USB من النوع C، واعتبارًا من ربيع عام 2026، سيمتد الالتزام ليشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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