بهواتف آيفون «وضع القفل».. أقوى أسلحة الأمن السيبراني

مؤخرا أطلقت شركة آبل الأمريكية، ميزات بأداة تسمى Lockdown Mode، وتتيح لك الميزات إيقاف تشغيل بعض الميزات الأكثر إساءة استخدامًا، لتفادي هجمات الاختراق لهاتفك.
وكانت قد وصلت الميزات الشهر الماضي فقط في تحديث iOS 16 من APPLE، وقد أشاد بها خبراء الإنترنت على نطاق واسع كطريقة رائعة للبقاء آمنًا في سيناريو الهجوم الإلكتروني.
وبضغطة زر، يمكن للمستخدمين تشغيل وضع القفل، وجعل من الصعب على المحتالين عبر الإنترنت، تثبيت برامج التجسس، وسرقة بيانات الهاتف الخاصة.
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