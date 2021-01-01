بهواتف آيفون «وضع القفل».. أقوى أسلحة الأمن السيبراني



آيفون آيفون

مؤخرا أطلقت شركة آبل الأمريكية، ميزات بأداة تسمى Lockdown Mode، وتتيح لك الميزات إيقاف تشغيل بعض الميزات الأكثر إساءة استخدامًا، لتفادي هجمات الاختراق لهاتفك.



وكانت قد وصلت الميزات الشهر الماضي فقط في تحديث iOS 16 من APPLE، وقد أشاد بها خبراء الإنترنت على نطاق واسع كطريقة رائعة للبقاء آمنًا في سيناريو الهجوم الإلكتروني.



وبضغطة زر، يمكن للمستخدمين تشغيل وضع القفل، وجعل من الصعب على المحتالين عبر الإنترنت، تثبيت برامج التجسس، وسرقة بيانات الهاتف الخاصة.

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وذهب أحد خبراء الأمن السيبراني، إلى حد القول بإن أدة Lockdown Mode هي "أقوى سلاح" في مدفعية الأمن السيبراني من شركة آبل Apple.وقال ماريجوس بريديس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في NordVPN: "إنها نوع من الميزات التي ربما تكون مشكلة قياسية بين عملاء المخابرات، وقد تم طرحها الآن لجمهور أوسع بكثير".وأضاف: "من خلال عدد قليل من الضربات الشديدة، يمكن للمستخدمين إعداد ما يعادل Fort Knox على أجهزة آيفون iPhone الخاصة بهم، لحماية البيانات الموجودة على أجهزتهم من انتباه المتسللين المحتملين.. وهذا لأنه بمجرد تنشيطه، يقوم وضع التأمين بتقييد النشاط المسموح به على جهازك، مما يمنح مجرمي الإنترنت هدفًا أصغر بكثير للاستهداف".