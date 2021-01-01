يحذرون علماء الحفريات من بيع هياكل الديناصورات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدان علماء الحفريات تجارة العظام الضخمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بيع هيكل عظمي من الديناصور «ريكس» يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا في مزاد علني لمن يدفع أعلى سعر في هونج كونج الشهر المقبل.

وقد تم عرض الديناصور الذي يزن أكثر من 3000 رطل، وتم اكتشافه في البداية في الولايات المتحدة، في مسرح فيكتوريا وقاعة الحفلات الموسيقية في سنغافورة يوم الجمعة قبل البيع الذي لم يتم تقديم عرض تقديري له بعد، وفقًا لصحيفة كريستيز آسيا والمحيط الهادئ.

ووصف توماس كار، عالم الحفريات من الولايات المتحدة، مثل هذه المبيعات بأنها "ضارة بلا شك بالعلم"، حتى لو تمت دراسة الهياكل العظمية قبل بيعها.

وقال كار: "تضمن المجموعة الآمنة والدائمة أن الملاحظات التي يصنعها العالم من الحفرية يمكن اختبارها وتكرارها - كما أن الأحفورة الموجودة تجاريًا ليس لديها مثل هذا التأكيد".

هذا وقد تم تمويل هذه المبيعات عادة من قبل المتاحف التي كانت إما تشتري العينات مباشرة، أو ترسل جامعًا لتقديم العطاءات لهم ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت القطع الأثرية ذات قيمة كقطع فنية للأثرياء ولا يمكن للمتاحف منافسة الأسعار المرتفعة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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