يحذرون علماء الحفريات من بيع هياكل الديناصورات

أدان علماء الحفريات تجارة العظام الضخمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بيع هيكل عظمي من الديناصور «ريكس» يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا في مزاد علني لمن يدفع أعلى سعر في هونج كونج الشهر المقبل.
وقد تم عرض الديناصور الذي يزن أكثر من 3000 رطل، وتم اكتشافه في البداية في الولايات المتحدة، في مسرح فيكتوريا وقاعة الحفلات الموسيقية في سنغافورة يوم الجمعة قبل البيع الذي لم يتم تقديم عرض تقديري له بعد، وفقًا لصحيفة كريستيز آسيا والمحيط الهادئ.
ووصف توماس كار، عالم الحفريات من الولايات المتحدة، مثل هذه المبيعات بأنها "ضارة بلا شك بالعلم"، حتى لو تمت دراسة الهياكل العظمية قبل بيعها.
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