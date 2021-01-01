خسائر العالم بسبب تغير المناخ تصل الى 16 تريليون دولار..

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توصلت دراسة إلى أن موجات الحر التي يقودها تغير المناخ، الذي يسببه الإنسان، كلفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار (14 تريليون جنيه إسترليني)، منذ التسعينيات.



ويرجع ذلك إلى تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان، والإنتاجية، والإنتاج الزراعي.



كما كشفت الدراسة، أن أفقر دول العالم وأقلها من حيث انبعاث الكربون، عانت من أكبر الضربات الاقتصادية، مثل تلك الموجودة في المناطق الاستوائية.

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قام الباحثون في كلية دارتموث في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأمريكية، بدمج البيانات الاقتصادية مع متوسط درجة الحرارة لفترة الخمسة أيام الأكثر سخونة لكل منطقة عالمية.ووجد الباحثون، أنه من عام 1992 إلى عام 2013 ، تزامنت موجات الحر بشكل روتيني مع التغيرات في النمو الاقتصادي، والتي تختلف في المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض.وقال كبير المؤلفين للدراسة جاستن مانكين، أستاذ مساعد في الجغرافيا: "لم تستفد أي دولة على وجه الأرض تقريبًا من الحرارة الشديدة التي حدثت".وأضاف: "كشفت الأحداث العالمية مثل جائحة كورونا COVID-19 عن الترابط الوثيق بين سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي.. والبلدان منخفضة الدخل لديها أعداد غير متناسبة من العاملين في الهواء الطلق الذين غالبًا ما يولدون المواد الخام بالغة الأهمية لسلسلة التوريد العالمية - هناك بالتأكيد إمكانية لتأثيرات متصاعدة."أقرأ ايضا.. إطلاق أول جهاز محاكاة للعواصف بالعالم| فيديوويزعم المؤلفون للدراسة، أن عملهم هو من بين أول من درس على وجه التحديد كيفية تأثير موجات الحر على الناتج الاقتصادي.وقال الدكتور مانكين: "التكاليف الحقيقية لتغير المناخ أعلى بكثير مما حسبناه حتى الآن".وتميل الدراسات السابقة إلى التركيز على المناطق ذات الدخل المرتفع، حيث تكون البيانات الاقتصادية والمناخية أكثر قوة.كما قام الباحثون، بتصنيف موجات الحر من بين الأحداث المتطرفة الأخرى المتعلقة بتغير المناخ، مثل زيادة تواتر الفيضانات وزيادة كثافة العواصف.ومع ذلك، فإن موجات الحرارة فريدة من نوعها من حيث ارتباطها بدرجة حرارة أكثر أيام السنة حرارة من متوسط درجة الحرارة العالمية.ومن المتوقع أن يزداد الأول بشكل أسرع بكثير من الأخير حيث يستمر النشاط البشري في دفع تغير المناخ.واستخدم تحليل النمذجة ، الذي نُشر اليوم في Science Advances ، كلاً من متوسط درجة الحرارة السنوية وبيانات من الأيام الخمسة الأكثر سخونة في العام، وسمح ذلك بالتفاعل بين الاثنين مع تقدير تأثير موجات الحرارة الشديدة على الناتج الاقتصادي.وقال المؤلف الأول وطالب الدكتوراه كريستوفر كالاهان: "تعد موجات الحر من أكثر الآثار المباشرة والملموسة لتغير المناخ التي يشعر بها الناس، ومع ذلك لم يتم دمجها بالكامل في تقييماتنا لتكلفة تغير المناخ وتكلفته في المستقبل. "