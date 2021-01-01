جوجل تحذر ملايين المستخدمين..خطأ يكشف كلمات السر الخاصة بك..

اكتشف خبراء الأمن الإلكتروني، العديد من الإضافات التي تتنكر في شكل تطبيقات، لتغيير لون صفحات الويب ومظهرها.وبحسب تقرير نشره "ذا صن"، فإن تلك التطبيقات ليست سوى واجهة للمتسللين و المخترقين «الهاكرز»، الذين يمكنهم في النهاية سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.
ومما يثير القلق، أنه تم تنزيل هذه الإضافات ملايين المرات، وفقًا لشركة أبحاث الأمن السيبراني Guardio Security ، والتي كشفت عما يسمى بحملة "DORMANT COLORS".
وحذر «ناتي تال» من الشركة، قائلا: "بحلول منتصف أكتوبر 2022، كان هناك ما لا يقل عن 30 نوعًا مختلفًا من هذا الجزء الإضافي من حملة لكل من متصفحي Chrome و Edge".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!