جوجل تحذر ملايين المستخدمين..خطأ يكشف كلمات السر الخاصة بك..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اكتشف خبراء الأمن الإلكتروني، العديد من الإضافات التي تتنكر في شكل تطبيقات، لتغيير لون صفحات الويب ومظهرها.وبحسب تقرير نشره "ذا صن"، فإن تلك التطبيقات ليست سوى واجهة للمتسللين و المخترقين «الهاكرز»، الذين يمكنهم في النهاية سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.

ومما يثير القلق، أنه تم تنزيل هذه الإضافات ملايين المرات، وفقًا لشركة أبحاث الأمن السيبراني Guardio Security ، والتي كشفت عما يسمى بحملة "DORMANT COLORS".

وحذر «ناتي تال» من الشركة، قائلا: "بحلول منتصف أكتوبر 2022، كان هناك ما لا يقل عن 30 نوعًا مختلفًا من هذا الجزء الإضافي من حملة لكل من متصفحي Chrome و Edge".

ومن أول الأشياء التي قد تلاحظها، أو لا تلاحظها، هو أن الاختراق يستحوذ على عمليات البحث التي تجريها.. وهذا يعني أنه كلما بحثت عن شيء ما عبر متصفح كروم Chrome، تتم إعادة توجيهك إلى صفحة مزيفة تم تصميمها لتبدو مثل بحث جوجل Google.

ويمكن للمحتالين بعد ذلك، أن يكسبوا المال من وراء أي مشتريات تقوم بها كشركة تابعة.. لكن بشكل حاسم يعد هذا انتهاكًا للخصوصية، ويمكن استخدامه لما هو أسوأ بكثير.

وأوضح تال، قائلا: "في الأمر يتعلق بخصوصيتك بشكل مباشر، وقد يستغل ذلك الأمر ايضا، لاستهداف المؤسسات الكبيرة، من خلال جمع بيانات الاعتماد واختطاف الحسابات والبيانات المالية ".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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