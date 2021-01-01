حيل و أفكار ديكور تساعد على تهدئة الأعصاب.. أبرزها الشموع والألوان

يرغب كل شخص عند الذهاب للمنزل بعد يوم عمل طويل مجهد ومتعب، أن يشعر بالهدوء والاسترخاء لبعض الوقت، الأمر الذى يمكن تحقيقه عند إضافة بعض اللمسات البسيطة في قطع الديكور والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "bhg".
أفكار لقطع ديكور مهدئة للأعصاب
استخدم ألوان محايدة
طلاء جدران الغرفة بألوان محايدة سواء اللون الأبيض أو الرمادى الداكن، يساعد على الشعور بالهدوء والأمان، وعند استخدام هذه الألوان ينصح باختيار مفروشات تتوافق مع لون الطلاء مثل اللون الذهبى أو الأصفر الباهت والذى يندمج مع اللون الأبيض.
ألوان زاهية
وللشعور بقدر من السعادة والنشاط والطاقة الإيجابية، يجب إضافة بعض بعض الألوان الزاهية عند اختيار ألوان الوسائد أو الأغطية، والأعمال الفنية، والمزهريات، وغيرها من قطع الديكور المختلفة، مما يساعد على الشعور بالسعادة أثناء التواجد داخل المنزل.
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