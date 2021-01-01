"حصاد البطاطس" الأكلة الأكثر شعبية فى العالم



حصاد البطاطس حصاد البطاطس

"مقلية، مشوية أو حتى صوابع" جميعنا نعشق البطاطس بكافة أشكالها، وقد يفضل البعض تناولها بانتظام خلال الأسبوع وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية هامة مثل فيتامين "سى" كما تعتبر مصدر جيد للبوتاسيوم وفيتامين ب6، كما إنها خالية من الدهون والصوديوم والكريستول، لذلك فهى من النباتات الموصوفة لمن يحاولون خسارة الوزن الزائد من أجسادهم بشرط عدم الإفراط في تناولها لأنها قد تسبب في هذه الحالة السمنة لإحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، كما أن طريقة تحضيرها كإضافة بعض الجبن أو أي إضافات أخرى أو قليها يساعد ذلك على زيادة الوزن.



وتعتبر زراعة البطاطس في مصر من أهم الزراعات حيث تزرع سنويا حوالى 200 ألف فدان، وتنتج بمقدار حوالى 2 مليون طن كما تزرع في عددة محافظات منها محافظة البحيرة والمنوفية وتزرع فى ثلاث عروات (صيفية – خريفية – شتوية)، وتساعد عدة عوامل على نمو البطاطس منها توفر الجو المعتدل، حيث تلعب الحرارة والإضاءة دورا في توزيع البطاطس في العالم.