تطورات جديدة بشأن حادث التدافع بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، تعليق الفعاليات الرياضية والفنية في البلاد لمراجعة إجراءات الأمن، وذلك بعد حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين أمس السبت.
من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، الأحد، حدادًا عامًا بعد حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 151 على الأقل، مؤكدًا أنه من المؤسف للغاية رؤية مثل هذه الكارثة تحدث في قلب سول.
وقال مسؤولو الطوارئ إن ما لا يقل عن 151 شخصًا لقوا حتفهم في حادث تدافع وقع بعد أن سقط عدد كبير من الناس في زقاق ضيق خلال الاحتفال في سول مساء اليوم السبت.
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