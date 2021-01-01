تطورات جديدة بشأن حادث التدافع بكوريا الجنوبية



حادث التدافع بكوريا الجنوبية حادث التدافع بكوريا الجنوبية



أعلنت كوريا الجنوبية، تعليق الفعاليات الرياضية والفنية في البلاد لمراجعة إجراءات الأمن، وذلك بعد حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين أمس السبت.



من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، الأحد، حدادًا عامًا بعد حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 151 على الأقل، مؤكدًا أنه من المؤسف للغاية رؤية مثل هذه الكارثة تحدث في قلب سول.



وقال مسؤولو الطوارئ إن ما لا يقل عن 151 شخصًا لقوا حتفهم في حادث تدافع وقع بعد أن سقط عدد كبير من الناس في زقاق ضيق خلال الاحتفال في سول مساء اليوم السبت.

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فيما ذكر رئيس مركز إطفاء يونجسان تشوي سونج-بيوم، إن 150 آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في منطقة إيتايون في سول.وقال مسؤولون إن عددا كبيرًا من المصابين في حالة حرجة ويتلقون العلاج.وتعد هذه أول احتفالات بالهالوين منذ ثلاث سنوات وتأتي بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي.وأوضحت السلطات أن معظم الضحايا شباب في العشرينيات من أعمارهم، فيما لم يُعرف بعد السبب المحدد الذي بدأ التدافع إثره.وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أن الرئيس يون سوك يول ترأس اجتماعين طارئين، ووجه المسؤولين بسرعة تقديم المساعدة وعلاج المصابين، وإجراء تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الواقعة.