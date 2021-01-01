الأرصاد :عودة الأجواء الحارة وانخفاض تدريجي للحرارة في الليل غدا



عودة الأجواء الحارة عودة الأجواء الحارة

نرصد تطورات حالة الطقس غدًا والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية. وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد القاهرة الكبرى أجواء مائلة للحرارة نهارا في ظل حدوث شبورة مائية مع غيوم جزئي. تتدرج إلى أجواء لطيف إلى مائل للبرودة. مع حدوث طقس مائل للحرارة على جنوب الوجه البحري وجو لطيف إلى بارد في فترات الليل. فيما يشهد الصعيد شمالا وجنوبا أجواء حارة خلال فترات النهار.



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بشأن الطقس غدا حدوث طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

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