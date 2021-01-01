علي جمعة: الرجوع لله يبشر بكشف الأسرار

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن علامات النجاح في النهايات تتطلب الرجوع إلى الله في البدايات، والتوكل على الله يعنى أن يترك المرء ما يريد لله، وأن يرضى ويسلم بما يفعله الله، لأن الله قدرته شديدة، ويفعل من كل جهة، مشيرًا إلى أن الرجوع لله يبشر بكشف الأسرار للإنسان.
علامات النجاح في النهايات
وكتب علي جمعة تدوينة على الفيس بوك قال فيها: "التوكل الحقيقي على الله أن تترك مرادك لله، أي ترضى وتسلم بما فعل الله فيك، فمن علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات يعني إذا صحت، فالله تعالى شديد المحال يعني شديد القدرة، فالحول معناه أنه قادر أن يفعل من جميع الجهات وهذا لا يكون إلا لله تعالى".
واضاف: "فالقدرة من كل جهة هي معنى الحول، فالله قادر أن يفعل من كل جهة وأنت لا تستطيع أن تفعل من أي جهة، لأنه هو وجود محض واجد لا ينعدم، فهو باق ولا يفنى، وأنه لا بداية له فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بخلافه فأنت حادث وفاني وتحتاج إلى غيرك"
كشف الأسرار للإنسان
وتابع علي جمعة قائلًا: "ومن عرف نفسه يعني بالاحتياج والتقصير والقصور عرف ربه بالكمال، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالحول وهكذا، فمن علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، فإذا كنت في بداية طريقك قد أرجعت نفسك إلى الله ورجعت إليه؛ فإن هذا يبشر بأن الله سوف يفيض عليك من أنواره ويكشف لك من أسراره ما تستطيع أن تختم به حياتك ختامًا حسنًا"
وأضاف "والذي يختم في الحقيقة هو الله ولكن هذه بشرى إذا كنت قد حفظت نفسك في الصغر حفظ الله عليك جوارحك في الكبر، وإذا كنت قد حفظت خاطرك وقلبك في الصغر فإن الله يملئه نورًا في الكبر، وإذا كنت قد عمرت أوقاتك وأنت صغير وفي البداية في طاعة الله فإنه يعمر أوقاتك وأفعالك بطاعته في النهاية"
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