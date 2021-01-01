تعرف على فوائد الكركم لمرضى السكري

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يعد الكركم من أكثر البهارات المفضلة والتي لا تعزز النكهة في الطعام فحسب، بل تشتهر بفوائدها الصحية الهائلة أيضًا، لأنه مطهر ومضاد للأكسدة والبكتيريا، بالإضافة إلى أنه دواء رائع عندما يتعلق الأمر بتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر داء السكري، وفقًا لـ Healthline.



فوائد الكركم عديدة

يستخدم الكركم على نطاق واسع لعلاج الالتهابات، ومشاكل الجلد، ومشاكل الجهاز الهضمي، ومشاكل الكلى، والحروق، والتهابات الجهاز التنفسي، والحساسية، وأمراض الكبد، إلخ.

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فوائد الكركم لمرضى السكريالكركم فعال في تقليل زيادة الكوليسترول، حيث يحتوي الكركمين على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وهي مفيدة للغاية لمرضى السكري، وتشمل الفوائد الأخرى للكركم ما يلي:تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد: يتعرض الأشخاص المصابون بالسكري دائمًا لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني واضطرابات أخرى، ومع ذلك، فإن الكركمين في الكركم يساعد في تحسين حالة هؤلاء المرضى ويقلل من مخاطر أي مشاكل أخرى متعلقة بالكبد.يحد من اعتلال الأعصاب: الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري مع مرور الوقت يصابون أيضًا باعتلال الأعصاب، وهي حالة تتأثر فيها الأعصاب، ويعتقد الخبراء أن الكركمين يثبط إعتام عدسة العين المرتبط بمرض السكري ويحسن فرط التألم، وهي حالة يعاني فيها المريض من زيادة الألم.يحسن أمراض الأوعية الدموية: يهاجم مرض السكري أيضًا الأوعية الدموية ويؤثر عليها بشكل أسوأ بمرور الوقت، ويعتقد خبراء الصحة أن الكركمين يساعد في تحسين حالات الأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري.علاج ضعف الانتصاب: أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع فعاليتها في مشاكل العضلات والعظام التي نشأت عن حالة مرض السكري، كما ثبت أن الكركمين يحسن أداء الانتصاب لدى مرضى السكري.