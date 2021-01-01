8 طرق لتزيين طاولة القهوة المستديرة



طرق لتزيين طاولة القهوة طرق لتزيين طاولة القهوة



غالبًا ما تنحصر استخدامات طاولة القهوة في وضع الأشياء عليها، أو كمنصة لعرض الاهتمامات الشخصية أو الأشياء التي نرغب في استخدامها لربط الأشخاص أثناء جلوسهم في المقاعد المجاورة.



ولا ينبغي إغفال تأثيرها، خاصة المستديرة، كقطعة مركزية رائعة تجمع مخطط الغرفة معًا، لذا نقدم لك النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء تزيينها، لمساعدتك في إنشاء طاولة قهوة أنيقة دون عناء.



أثناء تصميم الطاولة المستديرة يجب مراعاة الأشكال المختلفة للطاولة، مع ملاحظة رؤية سطح الطاولة من جميع الاتجاهات، كما أن استخدام بعض الأشكال غير المتماثلة يضفي مظهرا جذابا.

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طرق لتزيين طاولة القهوة المستديرةالأطباق الخشبيةإذا كانت طاولة القهوة من مواد طبيعية كالخشب ذو اللون الداكن، فيمكن إضافة مجموعة جذابة من الأطباق الخشبية الفاتحة، كي يبدو ديكورها متناسقًا ومتماسكًا أيضًا.الكتبيمكن تقسيم طاولة القهوة إلى أقسام متساوية ووضع كومة من الكتب في كل قسم.اعتمادًا على حجم الطاولة، يمكن وضع مجلدات مثيرة للاهتمام؛ مثل موسوعة أو كتاب عن لوحات شهيرة أو كتاب نثر جيد، قد يشجع الضيوف على التقاطها عند التوقف أثناء المحادثات، وفي أوقات أخرى، ستكون الكتب انعكاسًا لذوقك واهتماماتك.الترتيبترتيب القطع أو الأشياء الخاصة بك في وسط الطاولة، سيساعدك في إنشاء نقطة محورية.يمكن الاتجاه في ديكور غرفة المعيشة إلى من الأجواء الريفية، كاستخدام عشب البامبا في الأواني والأغصان والأوراق المجففة داخل المزهريات.أيضا حوامل الكيك والأوعية ذات الأنماط المختلفة لتزيين الطاولة، يمكن وضع الفاكهة المقطعة بها للحصول على نقوش ملفتة للنظر.المنحوتات المصغرةإذا كان لديك طاولتان مستديرتان للقهوة كأثاث لغرفة المعيشة، فامنح كل منهما مظهرًا فريدًا.يمكن أن تكون أحدهما وحدة لعرض بعض المنحوتات الصغيرة، التي يمكن أن تكون مرسومة يدويًا أو مصنوعة من الورق أو منحوتة في الخشب فتصبح بداية للمحادثة، والأخرى يوضع بها بعض الصناديق الصغيرة المصنوعة من الخشب والكريستال والصدف بأحجام وأشكال مختلفة لتخزين الفوضى على الطاولة.وضع الزهوريمكنك نقل الطبيعة الخريفية في منزلك من خلال صنع باقة من زهور الخريف كالأقحوان والنجمة والخشخاش ووضعها في مزهرية أنيقة.إضافة المزيد من النباتاتهذا هو موسم النباتات المنزلية كنباتات النحت، التي لها أشكال مثيرة، أو طويلة، أو أوراق جلدية، أو هياكل جذرية ملفتة للنظر، أو نباتات العنكبوت.يمكن وضعها داخل أواني جميلة لإضافة الحياة والنعومة لديكور غرفة المعيشة. وإذا كان لديك كلاب أو قطط في المنزل يمكنها الوصول إلى طاولة القهوة، فيجب عليك وضع نباتات منزلية صديقة للحيوانات الأليفة.إضافة قطعة خشبيةطريقة فنية أخرى لتزيين طاولة القهوة هي إضافة قطعة ديكور من الخشب. سيساهم ذلك في الحصول على مظهر طبيعي لغرفة المعيشة. فهي مثالية للداخل أو الخارج وستستمر لفترة أطول بكثير من تنسيقات الزهور.فازات التيراكوتايمكن إضافة مجموعة من المزهريات غير المتطابقة، لتشكل معًا مجموعة لافتة للنظر، وهي مثالية لطاولات القهوة أو حتى الطاولات الجانبية في غرفة المعيشة.تبدو قطع التراكوتا مذهلة على الطاولة السوداء، ويفضل عدم زيادة العناصر عن ثلاثة، إذ يمكن أن تعمل دائمًا مجموعة واحدة مثل كتاب واحد كبير وقطعة زخرفية مثل إناء وشمعة.الشكل المناسب لصينية طاولة القهوة المستديرةلا توجد قاعدة محددة لهذا، ويمكن وضع كل من الصواني الدائرية والمربعة والمستطيلة على طاولة القهوة المستديرة. ومع ذلك فإن حجم طاولة القهوة مهم في الاختيار.إذا كان لديك طاولة مستديرة كبيرة، فيمكنك التفكير في وضع صينية مستطيلة عليها، لكن الموضع القطري سيبدو أفضل وسيشكل ديكورًا أنيقًا لغرفة المعيشة.بالنسبة للطاولات الأصغر، من الأفضل الحفاظ على التناسق، ولذلك يجب تفضيل الصينية المستديرة. لا تختر صينية مستديرة كبيرة وتغطي طاولة القهوة بالكامل، ما لم يكن ذلك شيئًا ما تبحث عنه على وجه التحديد.ستضمن الصينية الأصغر حجمًا ملائما للطاولة لا يطرقه المارة أو الحيوانات الأليفة.الحجم المناسب لمعظم طاولات القهوة هو 22 × 22 بوصة. أما بالنسبة لبعض طاولات القهوة الطويلة، قد تتمكن من وضع اثنتين منها على الطاولة.