تعرف على التفاصيل .. أسباب انتشار حالات السكتة الدماغية بين الشباب



السكتة الدماغية السكتة الدماغية

أشارت دراسات حديثة، إلى وجود زيادة معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية بين الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ 40، ولذا نستعرض لكم أسباب إصابة الشباب بالسكتة الدماغية.



وتوصل عدد من الباحثون إلى وجود زيادة بنسبة 11 % في معدل الإصابة بالسكتة الدماغية بين البالغين في الولايات المتحدة، وذلك خلال فترة الدراسة استمرت 15 عامًا، ووفقًا لدراسة نشرت في موقع heart.



ووجدت الدارسة، أن معدل الإصابة بالسكتة الدماغية أسرع بين الأشخاص الذي تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الذي تزيد أعمارهم عن 75 عامًا أو أكبر.

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أسباب انتشار حالات السكتة الدماغية عند الشبابوتشير التقديرات إلى أن 10 % من السكتات الدماغية تحدث لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وذلك لعدة أسباب منها، أمراض القلب، حيث يترتب على الإصابة بأمراض القلب الحالات إلى إحداث تشوهات هيكلية في القلب مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.ويعد مرض الخلايا المنجلية، من الأمراض المسببة للسكتة الدماغية، حيث تؤدي الخلايا المنجلية المشوهة إلى انسداد الشرايين والأوعية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.ماهي حالة السكتة الدماغيةهو مرض يؤثر في الشرايين في الدماغ، ويحدث نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد او انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ. كما تعتبر من أهم أمراض الأعصاب؛ حيث تصيب أي شخص؛ ولكنها أكثر شيوعًا عند كبار السن.