الإفتاء تجيب .. حكم ولادة المرأة لدى طبيب رجل



حكم ولادة المرأة لدى طبيب رجل حكم ولادة المرأة لدى طبيب رجل



ما حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية؟ وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟.. هذا السؤال طرحه أحد المستفتيين، على أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وفي ردها على هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء، أن المنصوص عليه شرعًا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها.



حكم نظر الطبيب الرجل إلى عورة المرأة

وشددت الديار المصرية، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، على أنه يحرم على الأجنبي عن المرأة، النظر إلى ما عدا وجهها وكفيها وقدميها، إلا عند الضرورة؛ كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة.

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وأشارت دار الإفتاء، في هذه المناسبة، إلى ما ورد في "التبيين"، من أنه ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن؛ فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.ونوهت الإفتاء بأن الأصل في ذلك قوله تعالى: ?قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ? [النور: 30]، وقوله تعالى: ?وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ? [النور: 31]؛ أي يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ».حكم ولادة المرأة لدى طبيب رجلوتابعت: فأما في حالة الضرورة: فإن الضرورات تبيح المحظورات، فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة؛ قال تعالى: ?وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ? [الحج: 78]، وقال تعالى: ?لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? [البقرة: 286].ولفتت دار الإفتاء إلى أنه لما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق لإنقاذ حياة الحامل وحياة الجنين في هذه العملية، كما أنه لا يعلم قبل مجيء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطًا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة؛ تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات الضرورة التي يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة.