حرام شرعًا .. الإفتاء توضح حكم تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبّع عوراته

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟.
الإفتاء: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرام شرعا
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 19 يونيو 2018: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.
وأضافت الإفتاء: ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها.
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