تشقير الحواجب .. دار الإفتاء توضح حكم ذلك

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المتابعتن، جاء نصه: ما حكم تشقير الحواجب؟.



الإفتاء توضح حكم تشقير الحواجب

وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 3 أكتوبر 2018، ردا على السؤال: تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق.



وأكملت دار الإفتاء ردها قائلة: تشقير الحواجب له صور فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.

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على جانب أخر، ردت الإفتاء على سؤال نصه: ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟.الإفتاء: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرام شرعادار الإفتاء قالت عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 19 يونيو 2018، ردا على السؤال: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.وأضافت الإفتاء: ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها.