تشقير الحواجب .. دار الإفتاء توضح حكم ذلك

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المتابعتن، جاء نصه: ما حكم تشقير الحواجب؟.
الإفتاء توضح حكم تشقير الحواجب
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 3 أكتوبر 2018، ردا على السؤال: تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق.
وأكملت دار الإفتاء ردها قائلة: تشقير الحواجب له صور فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!