أحمد كريمة: إيصالات الأمانة مخالفة للشريعة الإسلامية

آخر الأخباراخبار المسلمين › أحمد كريمة: إيصالات الأمانة مخالفة للشريعة الإسلامية

صورة الخبر: أحمد كريمة
أحمد كريمة


قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن إيصالات الأمانة بكل أشكالها، مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا، سواء كانت إيصالات مكتوبة أم غير مكتوبة.

وتابع الدكتور أحمد كريمة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التكليف القانوني لإيصالات الأمانة، عبارة عن أن يُؤمن أحد الأشخاص، شخص آخر على شيء ليوصله إلى شخص ثالث، فإذا خالف ذلك أصبح مخالفًا للأمانة، وهذه جريمة مخلة بالشرف، معلقا: لكن دا مبيحصلش.

أحمد كريمة: تسجيل الدين في الشريعة الإسلامية يكون بالسند
وواصل أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية: إنما الشريعة قالت أيه في أمور الدين؟.. إحنا بنحرر سند بأصل الدين، ودا بنسميه في الشريعة الإسلامية سند الدّين، وكنا زمان بنسميه كمبيالة، وبيكتب فيه قدر الدين.

ولفت أحمد كريمة، إلى أن ذلك هو ما نص القرآن الكريم في آية الدين، والتي تعد أطول آية في القرآن الكريم، وفيها قال: "يَا أَيُها الذِينَ ءامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمّى فاكتُبُوه"، متابعًا: دا بنسميه القرض الحسن ويحدد فيه موعد تسديد الدين.

وأضاف كريمة: أنا بكررها على الملأ وبقول للناس: أيها الناس كتابة وصولات الأمانة وتحريرها مخالف قولًا واحدًا للشريعة الإسلامية؛ لأنها قول زور، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ".

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحمد كريمة: إيصالات الأمانة مخالفة للشريعة الإسلامية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3128

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager