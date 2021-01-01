عشبة تقضي على أمراض الرحم وتفتت حصوات الكلى (تفاصيل)



نبات العثرب نبات العثرب

يمثل نبات العثرب أحد النباتات الطبية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء ، وله العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويمكن للمرأة أن تستعمل النبات كمدر للطمث ، ويستعمل للنساء في عالج أمراض الرحم المختلفة والعقم.



علاج العقم بـ نبات العثرب

كما يعمل على تفتيت حصوات الكلى، ويستخدم كملين للبطن فهو يعمل على تنشيط الكبد وعلاج فعال لحالات الإمساك المزمن ، ويمنع الشعور بالقيء أو الغثيان ، وطارد للبلغم ، هذا إلى جانب استعماله لتهدئة الأعصاب.



فوائد نبات العثرب

كما يدخل فى علاج الأمراض الجلدية مثل الحصبة والجدري والجرب ، وله القدرة على التخفيف من آلام اللثة والأسنان ، وتستخدم بذوره لعلاج لدغات العقارب الثعابين، ويستعمل كذلك فى دباغة الجلود.

قد يعجبك أيضا...

علاج الأمراض الجلديةوقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النبانات الطبية والعطرية ، إن نبات العثرب يعتبر من النباتات التي كانت ومازالت تجد لها إقبالا للتداوي بها من بعض الأمراض الجلدية والمعوية.حيث أثبتت الدراسات التي أجريت إلى أن عصارات العثرب تحتوي على زيوت طيارة ومواد سكرية من ضمنها سكر الجلوكوز وبعض الأحماض الأمينية والمواد الكربوهيدراتية وبعض المواد الأخرى .علاج الأمساكويستعمل في علاج الإمساك واحتقان الصفراء خاصة عند كبار السن، وذلك بتناول حفنة منه في اليوم مع السلطات، أو شرب ملعقة إلى ملعقتين من عصيره المحلى بالسكر يومياً، كما ان به مواد منقية للدم.ويؤكل طازجاً لعلاج اليرقان وتنشيط الكبد ولعلاج الإمساك وسوء الهضم وضعف الشهية للطعام.منقي للدموالعثرب “الحماض” مزيل للسموم منقي للدم، ويمكن آن يكون علاجا للأمراض المزمنة على المدى الطويل، وبخاصة تلك المتعلقة بالسبيل المعدي والمعوي ،ويدخل في بعض تركيبات علاج السرطان الطبيعية.نبات العثربيحتوى العثرب على عناصر غذائية و معدنية مثل الفسفور والنحاس والصوديوم والمغنسيوم، وأيضا يحتوي على عناصر غذائية مثل الحديد و الخارصين.وكان الناس في السابق يأكلونه مطبوخا أثناء فترات الجوع وعدم توفر الغذاء، وأصبح الآن أكلة شعبية في بعض الدول.