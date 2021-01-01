التموين تحذر من الانسياق وراء شائعة منحة الـ2500 جنيه



وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لما ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي حول منح دعم قيمته 2500 جنيه لكل المواطنين مشيرا إلى أن هذا الكلام يندرج تحت بند نشر الأخبار الكاذبة محذرا من الانسياق وراء هذه الأخبار أو المنصات الكاذبة.



وأكد معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينشر أخبار كاذبة باسم وزارة التموين أو يساعد في انتشار الشائعات التي تستهدف استغلال بيانات المواطنين بشكل غير مشروع.



كان أحد أحد المواقع الإلكترونية انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والذي ينتحل الشخصية الاعتبارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وينشر شائعات بأن الوزارة قررت منح دعم 2500 جنيه مقابل الحصول على بيانات المستفيد وإرسال الموقع إلى آخرين للحصول على المنحة.

قد يعجبك أيضا...

وبمجرد دخول الشخص المستهدف على الموقع الإلكتروني يطلب منه إدخال بياناته ثم تظهر له هذه الرسالة:وبعد التحقق، تبين أنك مؤهل للحصول على دعم بقيمة 2500 جنيه... سيكون المبلغ المالي متاحا على الفور بعد اتباع التعليمات أدناه :1 -إضغط على زر "دعوة" الموجود فى الأسفل وارسل الرسالة الى 15 صديقا او 5 مجموعات على واتساب، ليستطيعو بدورهم الاستفادة من الدعم.2 - سيظهر كود السحب الدعم مباشرة بعد امتلاء شريط التحقق الأخضر.