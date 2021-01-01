طريقة عمل كاساديا الدجاج في البيت



كاساديا الدجاج كاساديا الدجاج



كاساديا الدجاج من الأطباق الشهية و اللذيذة التي تتسم بالأختلاف عن غيرها من الوجبات الأخرى، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة كاساديا الدجاج في البيت.



مقادير كاساديا الدجاج

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كيلو صدور دجاج3بصل جوليان4 فلفل رومي جوليان2فلفل ألوان جوليانمكعب زبدةبهارات كيجنثوم بودربصل بودركزبرة جافةبابريكاملحفلفل أسود(لعمل الكاساديا)جبنة شيدر مبشورةجبنة شيدر شرائحجبنة موتزاريلاعيش تورتيلاطريقة تحضير كاساديا الدجاجفي ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع صدور الدجاج "مقطعة شرائح أعرض من شرائح الشاورما" ونشوحها جيداً ثم نرفعها من على النار وفي نفس الووك نضع البصل والفلفل الألوان والتوابل كلها ونقلب حتى تتشوح تماماً ثم نضيف الفلفل الرومي ونقلب جيداً ثم في طاسة ساخنة على النار نضع رغيف عيش تورتيلا ونضع عليه الجبن المبشورة ثم نضع خليط الدجاج ثم نضع شرائح الجبنة الشيدر ثم نضع عليها رغيف تورتيلا آخر ونتركه حتى يأخذ لون من الجانب الأخر ويصبح مقرمش ثم تقدم الكاساديا بالهنا والشفا