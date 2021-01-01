جراحة عبد المنعم وموقف برونو سافيو .. طبيب الأهلي يكشف عنهما



أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي



كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف برونو سافيو لاعب الفريق من المشاركة في المران الجماعي عقب إصابته في مواجهة الزمالك.



وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب البرازيلي جاهز للمشاركة في المران بشكل طبيعي وأن الإصابة لن تعوقه.



وكان سافيو أصيب في مواجهة كأس السوبر المصري أمس الجمعة أمام الزمالك وخرج مستبدلا من اللقاء الذي سجل فيه الهدف الأول له مع الفريق.

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وفي سياق آخر كشف أبو عبلة عن إجرائه الترتيبات اللازمة لخضوع محمد عبد المنعم لجراحة في الأنف بعدما تعرض لكسر تسبب في اعوجاج بعظمة الأنف.وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى مصر صباح اليوم السبت قادمة من الإمارات عقب خوض لقاء السوبر.وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه أمس الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.ويستعد الأهلي الآن لملاقاة الداخلية بعدما فاز في أول جولتين على الإسماعيلي بهدف دون رد وبالنتيجة ذاتها على أسوان.وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في ملعب السويس الجديد.وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.