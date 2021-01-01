فيديو .. اشتعال النار في طائرة هندية بعد إقلاعها

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اشتعال النار في طائرة هندية


هبطت طائرة تابعة لشركة "IndiGo إنديغو" في مطار دلهي بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها ليل الجمعة، بعد ثوان من إقلاعها متوجهة إلى بنغالورو.

وقالت شرطة دلهي إن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة "إنديغو رقم 6E-2131" بخير، حيث كان هناك 184 شخصا على متن طائرة "ايرباص A320" .

ووقع الحادث في حوالى الساعة 9:45 مساء، ولم يتم إجلاء الركاب على الفور، حيث نزلوا من الطائرة بعد الساعة 11 مساء، واستقروا في رحلة أخرى حوالي منتصف الليل.

ونشرت إحدى الراكبات فيديو من الحادث على موقع "تويتر" أظهر أحد محركات الطائرة وهو يشتعل ويطلق شرارات.

من جهته، قال التقرير الأولي للمديرية العامة للطيران المدني (DGCA)، إن الطيار استخدم طفاية حريق لإخماد النار في المحرك، مؤكدة أنه سيتم إجراء تحقيق مفصل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

المصدر: ndtv

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