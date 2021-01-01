يحصل iCloud على تصميم جديد على الويب مستوحى من عناصر واجهة المستخدم

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صورة الخبر: iCloud
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كشفت أبل يوم الأربعاء عن إعادة تصميم لموقع iCloud.com، أي بوابة الشركة لخدماتها المستندة إلى السحابة. وهذا التصميم الجديد لـ iCloud على الويب يقدم واجهة أفضل للوصول إلى بياناتك الشخصية.

تعتبر إعادة التصميم في مرحلة تجريبية، ويمكن رؤيتها على https://beta.icloud.com، أو إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك على موقع icloud.com، فيمكنك النقر فوق التنبيه أعلى الصفحة لرؤيته. لم تعلن شركة أبل عن موعد انتهاء إعادة التصميم من المرحلة التجريبية والوقت الذي سيتم تنفيذه على الموقع العادي.

يستخدم التصميم الجديد أدوات قابلة للتخصيص، والتي تتيح لك الوصول الفوري إلى معلوماتك الشخصية. بشكل افتراضي، الأدوات المعروضة هي التقويم والتذكيرات والصور والبريد، مع قسم لتطبيقات أخرى مثل Find My و Pages و Numbers و Keynote.

ويتناسب هذا مع تغييرات التصميم الأخيرة لشركة أبل، وعلى الأخص الشاشة الرئيسية وأدوات قفل الشاشة على نظام iOS.

يمكنك تغيير كل عنصر واجهة لعرض معلومات حول تطبيق مختلف، ويمكنك سحب المربعات وتغيير الترتيب. يمكنك إضافة أو إزالة أدوات ايضًا. ويعرض كل صف أداتين؛ واحدة صغيرة وأخرى أكبر ضعف الحجم.

المصدر: بوابه المتميز

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