يحصل iCloud على تصميم جديد على الويب مستوحى من عناصر واجهة المستخدم

كشفت أبل يوم الأربعاء عن إعادة تصميم لموقع iCloud.com، أي بوابة الشركة لخدماتها المستندة إلى السحابة. وهذا التصميم الجديد لـ iCloud على الويب يقدم واجهة أفضل للوصول إلى بياناتك الشخصية.
تعتبر إعادة التصميم في مرحلة تجريبية، ويمكن رؤيتها على https://beta.icloud.com، أو إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك على موقع icloud.com، فيمكنك النقر فوق التنبيه أعلى الصفحة لرؤيته. لم تعلن شركة أبل عن موعد انتهاء إعادة التصميم من المرحلة التجريبية والوقت الذي سيتم تنفيذه على الموقع العادي.
يستخدم التصميم الجديد أدوات قابلة للتخصيص، والتي تتيح لك الوصول الفوري إلى معلوماتك الشخصية. بشكل افتراضي، الأدوات المعروضة هي التقويم والتذكيرات والصور والبريد، مع قسم لتطبيقات أخرى مثل Find My و Pages و Numbers و Keynote.
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