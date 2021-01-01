تعلن شاومي رسمياً عن جهاز Xiaomi Book Air 13 بالجيل 12 من معالجات إنتل

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تعلن شاومي رسمياً عن جهاز Xiaomi Book Air 13 بالجيل 12 من معالجات إنتل

صورة الخبر: Xiaomi Book Air 13
Xiaomi Book Air 13

كشفت شاومي في الحدث الذي أقيم اليوم عن جهاز Xiaomi Book Air 13 الذي ينطلق بشاشة OLED، والجيل 12 من معالجات إنتل.

يتميز Xiaomi Book Air 13 بشاشة OLED بحجم 13.3 إنش، ويتوفر الجهاز باثنان من النماذج التي تختلف في المعالجات بين معالج Core i7-1250U أو i5-1230U، كما تتميز الأجهزة بذاكرة 16 جيجا بايت رام في LPDDR5 بسرعة 5200MHz، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

أيضاً تتميز الشاشة بدقة 2880 في 1800 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 3، وتدعم أيضاً التدوير إلى نمط الجهاز اللوحي، وتتميز الشاشة بخاصية اللمس، وتأتي بتقنية Dolby Vision، وتدعم معايير HDR 500.

وتدعم الشاشة تعتيم DC، وتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، كما يأتي الجهاز بمكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية Dolby Atmos، مع اثنان من المكبرات الصوتية صغيرة الحجم.

أيضاً للإتصال يضم Xiaomi Book Air 13 اثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 58.3Wh، وشاحن 65W، كما يتميز الجهاز بسماكة 12مم، ووزن 1.2 كجم، وينطلق باللون الأبيض فقط.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلن شاومي رسمياً عن جهاز Xiaomi Book Air 13 بالجيل 12 من معالجات إنتل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95553

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager