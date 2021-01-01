تعلن شاومي رسمياً عن جهاز Xiaomi Book Air 13 بالجيل 12 من معالجات إنتل

كشفت شاومي في الحدث الذي أقيم اليوم عن جهاز Xiaomi Book Air 13 الذي ينطلق بشاشة OLED، والجيل 12 من معالجات إنتل.
يتميز Xiaomi Book Air 13 بشاشة OLED بحجم 13.3 إنش، ويتوفر الجهاز باثنان من النماذج التي تختلف في المعالجات بين معالج Core i7-1250U أو i5-1230U، كما تتميز الأجهزة بذاكرة 16 جيجا بايت رام في LPDDR5 بسرعة 5200MHz، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة PCIe 4.0 SSD.
أيضاً تتميز الشاشة بدقة 2880 في 1800 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 3، وتدعم أيضاً التدوير إلى نمط الجهاز اللوحي، وتتميز الشاشة بخاصية اللمس، وتأتي بتقنية Dolby Vision، وتدعم معايير HDR 500.
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