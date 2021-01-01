تطلق شاومي كاميرة المراقبة الخارجية CW400 بسعر 39 دولار



شاومي شاومي

أعلنت شاومي عن كاميرة المراقبة الخارجية Xiaomi CW400 التي تنطلق بهوائي مزدوج يدعم الإرسال لمسافات طويلة بإستقرار أكبر.



تضم كاميرة Xiaomi CW400 مستشعر بدقة 4 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات F1.6، الذي يدعم صور بدقة 2.5K فائقة الوضوح، وتدعم الكاميرة دقة 2560 في 1440 بيكسل، كما يدعم الهوائي المزدوج نقل البيانات بآداء سلس وسريع.



وتأتي الكاميرة باثنان من المصابيح المدمجة، مع اثنان من المصابيح المميزة باللون الأبيض لدعم رؤية ليلية بألوان كاملة ووضوح أكبر، كما تدعم الكاميرة عرض الألوان في البيئة المميزة بالإضاءة المنخفضة.

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أيضاً تدعم كاميرة Xiaomi CW400 زوايا عرض 360 درجة أفقية، وزوايا عرض رأسية 160 درجة، لذا يمكن للكاميرة أن تدعم تغطية في مجال أوسع.وتقدم شاومي الكاميرة بمعايير IP66 لمقاومة الماء والغبار، كما تأتي بتقنية ذكية لخفض الضوضاء، ودعم إلتقاط الأصوات من 15 متر، ويمكن أن تدعم الكشف التلقائي عن الأشخاص بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تدعم التصوير بنمط time-lapse، وتتوفر الكاميرة للحجز المسبق اليوم بسعر 39 دولار في السوق الصيني.