تطلق شاومي كاميرة المراقبة الخارجية CW400 بسعر 39 دولار

أعلنت شاومي عن كاميرة المراقبة الخارجية Xiaomi CW400 التي تنطلق بهوائي مزدوج يدعم الإرسال لمسافات طويلة بإستقرار أكبر.
تضم كاميرة Xiaomi CW400 مستشعر بدقة 4 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات F1.6، الذي يدعم صور بدقة 2.5K فائقة الوضوح، وتدعم الكاميرة دقة 2560 في 1440 بيكسل، كما يدعم الهوائي المزدوج نقل البيانات بآداء سلس وسريع.
وتأتي الكاميرة باثنان من المصابيح المدمجة، مع اثنان من المصابيح المميزة باللون الأبيض لدعم رؤية ليلية بألوان كاملة ووضوح أكبر، كما تدعم الكاميرة عرض الألوان في البيئة المميزة بالإضاءة المنخفضة.
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