تطلق شاومي جهاز تلفاز Redmi Smart TV X86 بدقة 4K

قدمت شاومي اليوم جهاز التلفاز الذكي الجديد Redmi Smart TV X86 الذي يضم شاشة بحجم 86 إنش، ودقة عرض 4K.
أنطلق حدث شاومي اليوم بعدد من الإعلانات التي تشمل سلسلة Redmi Note 12، وجهاز Book Air 13، مع أجهزة العرض Redmi projector، وجهاز تلفاز Redmi Smart TV X86 الذي يأتي بحجم 1.92 في 1.10 متر، كما يتميز الجهاز بوزن أكبر من 35 كجم.
ويدعم Redmi Smart TX X86 التثبيت عبر عدة الحائط VESA المميزة بحجم 600 في 400، من جانب أخر تأتي الشاشة المميزة بحجم 86 إنش بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل أو دقة 4K، وأبعاد 16:9، وتدعم الشاشة زوايا عرض 178 درجة.
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