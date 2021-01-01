تطلق شاومي جهاز تلفاز Redmi Smart TV X86 بدقة 4K

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قدمت شاومي اليوم جهاز التلفاز الذكي الجديد Redmi Smart TV X86 الذي يضم شاشة بحجم 86 إنش، ودقة عرض 4K.



أنطلق حدث شاومي اليوم بعدد من الإعلانات التي تشمل سلسلة Redmi Note 12، وجهاز Book Air 13، مع أجهزة العرض Redmi projector، وجهاز تلفاز Redmi Smart TV X86 الذي يأتي بحجم 1.92 في 1.10 متر، كما يتميز الجهاز بوزن أكبر من 35 كجم.



ويدعم Redmi Smart TX X86 التثبيت عبر عدة الحائط VESA المميزة بحجم 600 في 400، من جانب أخر تأتي الشاشة المميزة بحجم 86 إنش بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل أو دقة 4K، وأبعاد 16:9، وتدعم الشاشة زوايا عرض 178 درجة.

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الشاشة تدعم أيضاً معدل تحديث 60 Hz، وتأتي بمعايير Delta E?3 في الألوان، وتشغل الشاشة نسبة 97.3% من إطار الجهاز، وتدعم تقنية MEMC التي تعمل على خفض الضبابية الناتجة عن الحركة لأقل مستوى.أيضاً تقدم شاومي جهاز التلفاز الذكي X86 بعدد اثنان من منافذ HDMI لدعم إتصال أجهزة أخرى، كما يأتي الجهاز بمدخل Ethernet، واثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 10 W، مع اثنان من المنافذ USB A، ويدعم الجهاز DTS-HD، و Dolby Atmos، وينطلق جهاز التلفاز الذكي في السوق الصيني بسعر 739 دولار.