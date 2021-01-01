يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بتحسينات في كاميرة telephoto



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف Galaxy S23 Ultra الذي يأتي بتحسينات في جودة التصوير بكاميرة telephoto.



تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف سامسونج القادمة Galaxy S23، وتستهدف التسريبات اليوم أعلى إصدار من السلسلة القادمة Galaxy S23 Ultra.



ولقد أكدت التسريبات على أن سامسونج تخطط لدعم هذا الإصدار بنفس إعدادات التكبير المقدمة في كاميرة S22 Ultra لذا يأتي الهاتف بكاميرة تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما تدعم الكاميرة الأخرى التكبير البصري حتى 10 مرات.

قد يعجبك أيضا...

وتشير التسريبات إلى أنه مع إعدادات التكبير ذاتها المقدمة في الإصدار السابق من سامسونج فإن هاتف S23 Ultra يأتي بجودة أعلى في الصور عند التكبير.ولقد أكدت على هذه التفاصيل تسريبات جاءت من “Ice universe” والتي أشير فيها إلى أن كاميرة telephoto تأتي بجودة تصوير أعلى في إصدار Ultra القادم.ومن المقرر وفقاً لما جاء في التسريبات أن تشمل جودة التصوير تحسينات في دقة الألوان التي ترتكز على خوارزمية بتقنية الذكاء الإصطناعي.من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بمستشعر سامسونج الجديد المميز بدقة 200 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة، بينما لن تختلف الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع عن هاتف Galaxy S22 Ultra والتي قدمت أيضاً في هاتف Galaxy S21 Ultra.