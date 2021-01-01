الغبار ينهي مهمة 4 سنوات فوق المريخ

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الخميس، أن المركبة "إنسايت" الموجودة على سطح المريخ منذ عام 2018، ستنفد طاقتها وتتوقف عن العمل في غضون ما بين 4 إلى 8 أسابيع، وتحدث علماء عن تفاصيل رصدتها في مهمتها التي استمرت 4 أعوام.
ماذا قالت "ناسا"؟
• في إفادة صحفية، قال بروس بانيردت، عالم فيزياء الكواكب بمختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" المحقق الرئيسي لبعثة "إنسايت"، إن الغبار يتراكم على الألواح الشمسية التي تجلب الطاقة للمركبة، وإن "الوضع يتفاقم بسبب عاصفة ترابية، الأمر الذي يستنفد بطارياتها".
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