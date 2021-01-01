الغبار ينهي مهمة 4 سنوات فوق المريخ



المريخ المريخ

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الخميس، أن المركبة "إنسايت" الموجودة على سطح المريخ منذ عام 2018، ستنفد طاقتها وتتوقف عن العمل في غضون ما بين 4 إلى 8 أسابيع، وتحدث علماء عن تفاصيل رصدتها في مهمتها التي استمرت 4 أعوام.



ماذا قالت "ناسا"؟



• في إفادة صحفية، قال بروس بانيردت، عالم فيزياء الكواكب بمختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" المحقق الرئيسي لبعثة "إنسايت"، إن الغبار يتراكم على الألواح الشمسية التي تجلب الطاقة للمركبة، وإن "الوضع يتفاقم بسبب عاصفة ترابية، الأمر الذي يستنفد بطارياتها".

قد يعجبك أيضا...

• أوضح بانيردت أنه عندما تنفد الطاقة، ستفقد "ناسا" الاتصال بالمركبة.• أضاف في تصريحات لـ"رويترز": "حققت إنسايت نجاحا يفوق توقعاتي. لقد حددنا سمك القشرة وحجم وكثافة القلب الداخلي، وتفاصيل بنية السطح الخارجي. ولأول مرة أصبحت لدينا خريطة شاملة مفصلة للجزء الداخلي العميق لكوكب آخر، بخلاف الأرض والقمر".