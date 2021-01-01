دراسة بشأن ألعاب الفيديو وأدمغة الأطفال تقلب الموازين

رغم الدراسات العلمية الكثيرة التي سلطت الضوء على الآثار السلبية لألعاب الفيديو على صحة الأطفال، إلا أن بحثا جديدا خالف كل تلك النتائج، مؤكدا أن لعبها يطوّر التحكم في الانفعالات والذاكرة.
ووفق الدراسة التي أجراها علماء من جامعة فيرمونت الأميركية، وشملت ألفي طفل، تراوحت أعمارهم بين 9 و10 سنوات، واختبرت أولئك الذين لعبوا 21 ساعة على الأقل أسبوعيا، مقارنة بمن لم يلعب على الإطلاق.
وبيّنت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "غاما"، أن أداء الأطفال ممن مارسوا ألعاب الفيديو، كان أفضل في الاختبارات حيث كان عليهم التحكم في السلوك أو حفظ المعلومات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!