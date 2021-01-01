ترفع تعديلات هينيسي قوة فورد موستانج لـ1,207 حصان

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موستانج

تقدم فورد موستانج شيلبي GT500 قوة تنافس سيارات خارقة، ومع ذلك فإن شركة التعديل الأمريكية لا تفوت أي فرصة لتقديم سيارات متطرفة، خاصةً من السيارات الأمريكية.

في مواصفات المصنع الأساسية تطلق السيارة قوة 760 حصان كافية لتضعها على أي حلبة وفي أي منافسة تقريباً، ولم تجد هينيسي مشكلة في إضافة 444 حصان أخرى للسيارة لتنتج مجموع 1,204 حصان ضمن حزمة هينيسي 1200، ومن ناحية أخرى تطلب شركة التعديل ما يعادل 225,000 ريال إضافية لحزمة التعديل فوق سعر السيارة الأساسي البالغ 300,000 ريال وأكثر بحسب السوق.

تشمل الرزمة شاحن سوبرتشارج سعة 3.9 لتر ونظام تحريض عالي التدفق وقضبان وقود جديدة وحاقن ومعايرة ناقل حركة ثنائي الكلتش من سبع سرعات. ولكن الشركة لم تعلن عن أرقام التسارع. وتخطط الشركة لإنتاج 66 نسخة من السيارة فقط بخيارات تخصيص واسعة للعملاء.

المصدر: سعودى شفت

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