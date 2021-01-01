تحكم محكمة فيدرالية على فورد بدفع ما يعادل 393 مليون ريال لشركة برمجيات!



فورد فورد

قررت محكمة فدرالية من خلال هيئة المحلفين على شركة فورد بدفع مبلغ إجمالي قدره 104.6 مليون دولار أمريكي (تعادل 393 مليون ريال سعودي) كتعويض لشركة Versata للبرمجيات.



بحسب ملف القضية فإن الحكم مبنى على الأضرار الناجمة عن استخدام فورد غير السليم لمنتجات الشركة المتضررة. قيل أن مبلغ 82.2 مليون دولار استحق بسبب خرق فورد لالتزاماتها تجاه شركة Versata، ومبلغ 22.4 مليون دولار بسبب اختلاس الأسرار التجارية. وجدير بالذكر أن النظر في القضية والتحقيق استمر فقط لمدة 15 يوماً. وشملت التهم تهرب فورد من دفع رسوم ترخيص البرمجيات للشركة المنتجة من خلال تكرار النسخ بشكل غير مرخص.



تعود علاقة الشركتين ببعضهما لعام 1998 واستمرت حتى عام 2015، وخلال تلك السنوات تلقى مهندسو فورد ووكلاؤها المؤهلون مساعدة Versata لتصميم سيارات “بتحديثات فورية سلسة” في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2014 بدا أن فورد سئمت من دفع ملايين الدولارات كرسوم ترخيص سنوية حيث بدأت بنسخ التقنية وتوقفت عن دفع ثمنها. حينها عرضت Versata على فورد رسوم سنوية ثابتة 17 مليون دولار لترخيص برمجياتها.

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بعد قرار المحكمة الأخير، قالت فورد أنه وبرغم احترامها لقرار هيئة المحلفين إلا أنها “تعتقد أن الحقائق والقانون لا يدعمان هذه النتيجة” وأضافت أنها ستستأنف الحكم. من ناحية أخرى قال ممثل Versata في القضيةأن النتيجة “حكم إيجابي، ونحن سعداء جداً”.