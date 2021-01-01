تكشف تويوتا عن صورة تشويقة للجيل الجديد من إنوفا

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تويوتا

اقترب موعد وصول سيارة تويوتا إنوفا الجديدة كلياً، والتي ستأتي لأول مرة على قاعدة عجلات خاصة بها وبتصميم عصري مستقل.

على عكس الأجيال الماضية من السيارة والتي شاركت الكثر مع تويوتا هايلوكس فإن إنوفا الجديدة ستبنى على قاعدة عجلات تويوتا TNGA وستحمل محرك جديد، وتهدف السيارة أن تكون أكثر راحة وأمناً لركابها. وتعرض الصور التشويقة لمحة عم واجهة السيارة الأمامية مع مصابيح نحيلة وشبك أنيق.

تعد الشركة بديناميكيات قيادة محسنة وميزات عصرية، وستكشف عن التفاصيل في حينها.

المصدر: سعودى شفت

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