اسباب اهتزاز دواسة الفرامل عند الضغط عليها



دواسة الفرامل دواسة الفرامل

قد يصادفك وجود اهتزازات عند الضغط على دواسة الفرامل، ويعود السبب الأكثر ترجيحًا لشعورك بالاهتزازات إلى دوار الفرامل، وهو القرص الدوار الذي تضغط عليه وسادات الفرامل بواسطة الفرجار من أجل إبطاء العجلة، وعند حدوث الاهتزازات يدل ذلك على أنه يتواجد بشكل غير متساو «ملتوي».



مع ذلك من غير المحتمل أن يكون الجزء الدوار سيئًا من الاستخدام العادي على عكس عيب التصنيع، ولكن الأجزاء الرقيقة قد تصاب بالتآكل غير المتساوي، وهو له نفس تأثير الالتواء ويمكن أن تتسبب في اهتزاز دوار الفرامل.



وبحسب cars، غالبًا ما يكون اهتزاز الفرامل، نتيجة أن أجزاء من دوار الفرامل القرصية تكون أرق من غيرها بدلاً من أن تكون موحدة.

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وعندما يتم الضغط على دواسة الفرامل، سيتم الضغط على وسادات الفرامل بواسطة الفرجار مقابل النقاط المرتفعة والمنخفضة، ما يؤدي إلى اهتزازات يشعر بها السائق من خلال الدواسة أو عجلة القيادة.كما يمكن أن يتراكم الصدأ والأوساخ على الدوار ويسبب اهتزازات طفيفة في السيارة، رغم ذلك يجب أن يختلف سمك الدوار كثيرًا حتى يشعر السائق بالاهتزاز من خلال دواسة الفرامل أو عجلة القيادة.وفي الحالات الأكثر خطورة من الدوارات الملتوية، يمكن أن تهتز السيارة بأكملها أو يسحب التوجيه عندما يضغط السائق على الفرامل.أحد أسباب تشوه الدوارات هو أن وسادات الفرامل، وهي مادة الاحتكاك التي يتم ضغطها على الدوارات، لا يتم تحريرها بالكامل بواسطة الفرجار عندما ترفع قدمك عن الدواسة، وتتسبب في حدوث احتكاك أثناء دوران العجلة.بينما في بعض الحالات، يمكن إعادة ضبط الدوارات الملتوية على مخرطة فرامل لأداء سلس، وحتى دوار، لإيقاف الاهتزاز بشرط وجود سمك كافٍ متبقٍ في الدوار.وتتطلب إعادة ضبط الدوارات لجعلها ناعمة كشط الطبقة العليا من المعدن، إذا تم بالفعل استخدام الكثير من سمك الجزء المتحرك، فيجب استبدال الدوار بدوار جديد لعلاج اهتزاز الفرامل.