يرصد تلسكوب جيمس ويب منظرًا مخيفًا لأعمدة الخلق

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا صورة غريبة لأعمدة الخلق - تبدو الأعمدة المليئة بالغبار وكأنها يد شبحية تصل إلى أعماق الفضاء على بعد 7000 سنة ضوئية من الأرض.

التقطت هذه الصورة المروعة في ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة - مما يُظهر منظرًا جديدًا لمنظر طبيعي كوني مألوف - يحجب ضوء النجوم الساطع لالتقاط الغبار المتدفق المشؤوم فقط.

هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العالم كثافة بعض مناطق الغبار في أعمدة الخلق ، والتي تشكلت منذ أكثر من خمسة ملايين سنة ، والتي كانت تُرى عادةً محاطة بالنجوم المتوهجة.

على الرغم من عدم وجود النجوم المتلألئة في الصورة ، إلا أن الحواف المتوهجة من عباءات الغبار تمثل نجومًا شابة بدأت للتو في التكون.

تتميز أداة ويب الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ Webb بكاميرا وجهاز قياس الطيف ، والذي يفصل الضوء الوارد بتردده ويسجل الطيف الناتج.

يحتوي MIRI أيضًا على كواشف حساسة تسمح له برؤية الضوء الأحمر المنزاح للمجرات البعيدة ، والنجوم المتكونة حديثًا ، والمذنبات المرئية بشكل ضعيف بالإضافة إلى الأجسام الموجودة في حزام كايبر.

و JWST هو الوحيد الذي يتميز بمثل هذه التكنولوجيا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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