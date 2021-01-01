يرصد تلسكوب جيمس ويب منظرًا مخيفًا لأعمدة الخلق

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا صورة غريبة لأعمدة الخلق - تبدو الأعمدة المليئة بالغبار وكأنها يد شبحية تصل إلى أعماق الفضاء على بعد 7000 سنة ضوئية من الأرض.
التقطت هذه الصورة المروعة في ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة - مما يُظهر منظرًا جديدًا لمنظر طبيعي كوني مألوف - يحجب ضوء النجوم الساطع لالتقاط الغبار المتدفق المشؤوم فقط.
هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العالم كثافة بعض مناطق الغبار في أعمدة الخلق ، والتي تشكلت منذ أكثر من خمسة ملايين سنة ، والتي كانت تُرى عادةً محاطة بالنجوم المتوهجة.
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