يرصد تلسكوب جيمس ويب منظرًا مخيفًا لأعمدة الخلق



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا صورة غريبة لأعمدة الخلق - تبدو الأعمدة المليئة بالغبار وكأنها يد شبحية تصل إلى أعماق الفضاء على بعد 7000 سنة ضوئية من الأرض.



التقطت هذه الصورة المروعة في ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة - مما يُظهر منظرًا جديدًا لمنظر طبيعي كوني مألوف - يحجب ضوء النجوم الساطع لالتقاط الغبار المتدفق المشؤوم فقط.



هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العالم كثافة بعض مناطق الغبار في أعمدة الخلق ، والتي تشكلت منذ أكثر من خمسة ملايين سنة ، والتي كانت تُرى عادةً محاطة بالنجوم المتوهجة.

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على الرغم من عدم وجود النجوم المتلألئة في الصورة ، إلا أن الحواف المتوهجة من عباءات الغبار تمثل نجومًا شابة بدأت للتو في التكون.تتميز أداة ويب الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ Webb بكاميرا وجهاز قياس الطيف ، والذي يفصل الضوء الوارد بتردده ويسجل الطيف الناتج.يحتوي MIRI أيضًا على كواشف حساسة تسمح له برؤية الضوء الأحمر المنزاح للمجرات البعيدة ، والنجوم المتكونة حديثًا ، والمذنبات المرئية بشكل ضعيف بالإضافة إلى الأجسام الموجودة في حزام كايبر.و JWST هو الوحيد الذي يتميز بمثل هذه التكنولوجيا.