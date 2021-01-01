عادت خدمات ميتا للعمل



ميتا ميتا

عادت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وواتساب وانستجرام" للعمل، بعد عطل فني ضرب المنصات عالميا.



وكان عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اشتكوا من عطل فني.



وأثرت المشكلة على "بعض" المستخدمين، وواجه عدد كبير من المستخدمين مشكلات في إرسال الرسائل، بينما تمكن عدد قليل من الآخرين من القيام بذلك أثناء الانقطاع.

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فيس بوكويعتبر هذا هو العطل الرابع للشبكة الاجتماعية الشهيرة ، وFacebook عبارة عن شبكة اجتماعية حيث يشارك الأعضاء الرسائل وتحديثات الحالة مع الأصدقاء عبر الإنترنت.توفر الشبكة أيضًا منصة لمطوري الطرف الثالث.انستجرامInstagram هي خدمة لمشاركة الصور عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية تتيح للمستخدمين التقاط الصور وتطبيق المرشحات عليها ومشاركة تلك الصور بعدة طرق ، بما في ذلك من خلال الشبكات الاجتماعية مثل Twitter و Facebook.يتوفر Instagram كتطبيق لأجهزة iPhone و iPad و Android. Instagram هو جزء من Facebook.فيس بوك ماسنجرFacebook Messenger هو تطبيق مراسلة فورية للهواتف المحمولة. تطبيق لنظامي التشغيل Windows و OS X قيد التطوير.يسمح Facebook Messenger للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل النصية وكذلك الصور والفيديو.واتس آبWhatsApp Messenger هو تطبيق مراسلة عبر الأنظمة الأساسية للهواتف الذكية مثل iPhone أو هواتف Android أو Windows Mobile أو Blackberry.يسمح Whatsapp للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل والصور وغيرها من المعلومات ويعتبر بديلاً للرسائل النصية أو الرسائل القصيرة.