مشروع لطائرات الهليكوبتر «Alpine».. طائرة مروحية بدون طيار لأعمال الإنقاذ

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وافقت الحكومة التركية، على أول مشروع لطائرات الهليكوبتر بدون طيار «Alpine»، بالتعاون مع الشركة المصنعة للهليكوبتر.



وأضافت الشركة التي تتخذ من أنقرة مقراً لها، أن أنقرة وضعت المشروع على "قائمة الاستثمار الإقليمية ذات الأولوية"، مما يضمن الدعم والحوافز.



ووعدت الحكومة بشراء المنصة ذات الاستخدام المزدوج بعد التجارب الميدانية، ويمكنها تصديرها إلى الدول الصديقة بمجرد أن تثبت المعركة، حسبما نقلت Defense News عن مسؤول مشتريات قوله.

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ويعود تطوير الطائرة إلى عام 2019 عندما وقعت شركة Titra اتفاقية مع الطائرات بدون طيار "المتخصصة" UAVOS ومقرها الولايات المتحدة لتحويل المروحية الإيطالية الخفيفة للغاية هيلي-سبورت CH-7 إلى طائرة هليكوبتر بدون طيار مع استخدامات عسكرية ومدنية، بما في ذلك مهام الإنقاذ.وبحسب الشركة، تخطط تيترا لإنتاج 10 طائرات سنويًا، وسيبلغ طول الطائرة 340 كيلوجراماً (750 رطلاً) 7 أمتار (23 قدمًا)، وعرضها 1.5 متر (5 أقدام)، وارتفاعها 2.35 مترًا (7.70 قدمًا).ويبلغ قطر الدوار 6.28 مترًا (20.6 قدمًا)، وقدرة حمولة قصوى تبلغ 200 كيلوجرام (441 رطلاً)، بما في ذلك الوقود، بينما سيتم تشغيل الطائرة التي من المقرر طرحها تحت اسم Alpine بواسطة محرك Rotax 914 UL ، ويولد قوة 115 حصانًا.ويمكن للطائرة العمودية الإبحار بسرعة قصوى تبلغ 160 كيلومترًا (100 ميل) في الساعة، بمدى يصل إلى 840 كيلومترًا (522 ميلًا)، و 5000 متر (16404 قدمًا) ارتفاعًا، كما يمكن أن تعمل لمدة سبع ساعات على امتداد وساعتين محملة بالكامل.ويمكن للطائرة حمل تقنيات متطورة مثل "الرادار ذو الطيف الفائق ، والرادار ذي الفتحة الاصطناعية والكاميرات الكهروضوئية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء."، علما بأن الطائرة يمكنها نقل المعلومات في الوقت الحقيقي إلى المشغلين، بما في ذلك في المناطق النائية، من خلال قناة اتصالات ساتلية عريضة النطاق.