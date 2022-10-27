أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

أسعار الذهب
بدأت أسعار الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 في مصر، معاملات الساعات الأولى على آخر ارتفاع سجلته خلال يوم الجمعة.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
ارتفع سعر الجنيه الذهب يوم الجمعة 240 جنيهًا في السوق المحلي مسجلا 9840 جنيهًا، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
سعر الذهب اليوم فى مصر- شراء
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1406 جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1230 جنيهًا، ووصل سعر عيار الذهب 18 نحو 1054 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 14 بـ820 جنيها.
أسعار الذهب اليوم في مصر- بيع
بلغ سعر عيار الذهب 24 نحو 1389 جنيهًا، وتداول سعر عيار الذهب 21 عند 1215 جنيهًا، وسجل سعر عيار الذهب 18 نحو 1042 جنيهًا، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 810 جنيهات.
سعر الذهب اليوم في الدول العربية:
استهل سعر الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 في الدول العربية، التعاملات الصباحية، على الانخفاض الذي حققه في نهاية يوم الجمعة وسجل كالآتي:
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 197.85 ريال.
سعر الذهب عيار 22 حوالي 181.36 ريال.
سعر الذهب عيار 21 عند 173.12 ريال.
سعر الذهب عيار 18 إلى 148.39 ريال.
سعر الذهب عيار 14 نحو 115.41 ريال.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 193.63 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 177.49 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 169.42 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 145.22 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 112.95 درهم.
سعر الذهب اليوم في الكويت
سعر الذهب عيار 24 نحو 16.36 دينار
أسعار الذهب عيار 22 نحو 15 دينار.
سعر الذهب عيار 21 نحو 14.31 دينار.
سعر الذهب عيار 18 نحو 12.27 دينار.
سعر الذهب عيار 14 نحو 9.54 دينار.
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