سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 29-10-2022



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم السبت 29-10-2022 أمام الجنيه المصري، بعد 48 ساعة من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وبالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وقدّر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الأمريكية بـ22.85 جنيه للشراء، و22.96 للبيع، ويقدم موقع جريدة المال استعراضًا يوميّا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.



سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 22.35 جنيه للشراء، 22.45 للبيع.

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