بنك مصر يوضح سبب بيع الحكومة لبعض الحصص من الأصول

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مختلف مع البعض الذي يهاجم قرارات الحكومة بيع بعض الحصص في الأصول والشركات.
وأضاف الإتربي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والذي يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر»: «الحكومة تبيع نسبة ضئيلة من الشركات، لما بنتكلم على فوري أو البنك التجاري الدولي، اللي اتباع 20% بس».
وأوضح: «إنت بيتبع وبيدخل لك إيراد بدل ما تستلف، والإيراد بستخدمه، والأهم من هذا الاستثمار المباشر الذي يأتي من الخارج».
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