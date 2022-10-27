تكشف التموين عن الجديد في صناعة الذهب غدا



وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، صباح الغد الأحد الموافق 30 من أكتوبر الجاري ، مؤتمر لاستعراض الاستعداد لعقد معرض الذهب نبيو في دورته الثانية ديسمبر القادم، وذلك بالديوان العام لوزارة التموين .



ويستعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لدعم ومساندة هذا القطاع، ومستجدات مشروع دمغ المصوغات باليذر والتجويد.



ويتضمن المؤتمر اعلان عن ماهو جديد لمعرض الذهب ( نبيو) فى دورته الثانية والذي سيعقد بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة فى مصلحه دمغ المصوغات والموازين، والشعبة العامه للمصوغات وشعبة صناعه الذهب وشعبة المعادن الثمينة في ديسمبر القادم.

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كما يشارك في المؤتمر لفيف من صناع وتجار المعدن النفيس ، وخبراء الذهب والمجوهرات ،واعضاء شعبة الذهب .