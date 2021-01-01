مش بس مشكلة خاصة بالستات.. نصائح تساعد الرجل على تقليل النمش

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الكثير من الرجال لا يهتمون ببشرتهم لأنهم يعتقدون أن العناية خاصة بالسيدات فقط، وهذا طبعاً غير صحيح، فيجب على الرجل أن يهتم ببشرته، لأنها تعطيه طلة مشرقة ومظهر صحى وجذاب..



وبعض الرجال قد يشتكون من بعض المشاكل الخاصة بالجلد، سواء كانت بقع داكنة أو حبوب أو نمش على الوجه، وخاصة المشكلة الأخيرة، قد لا يعرف الرجال كيف يتصرفون ويتخلصون منها، وما الذى يجب أن يقومون به لحل تلك المشكلة، وفقاً لموقع" tiege".



كيف يتخلص الرجل من النمش؟:

النمش عبارة عن بقع داكنة حميدة تظهر على الوجه، ناتجة من التعرض لأشعة الشمس الحارة.

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والنمش غير ضار للبشرة، ولكنها قد تؤثر في الثقة بالنفس وتقلل منها، ويوجد عدة طرق لتفتيح النمش، وتقليلها.ويوجد بعض طرق التخلص من النمش:التقشير الكيميائى:التقشير الكيميائى يعتبر من أكثر العلاجات شيوعاً بالنسبة للنمش، وأقل تكلفة من علاجات الوجه بالليزر، ويمكن إزالة بعض البقع الجلدية مثل حب الشباب والتجاعيد والبقع الداكنة مثل النمش والكلف، ويجب القيام بالتقشير بواسطة خبير تجميل ماهر، ولا يجب التقشير في المنزل لأنه قد يكون خطير.علاج الليزر:علاج الليزر يعتبر مكلف بشكل كبير، ويزيل من على الجلد أي أثر من البقع الداكنة والنمش، ويعتمد على استخدام حزم ضوئية نابضة على المناطق المستهدفة من الجسم لتقليل التصبغ غير المرغوب فيه.العلاجات المنزلية:توجد بعض العلاجات المنزلية للنمش التي يمكن تجربتها:تتمثل في استخدام مقشر لطيف مرة أو مرتين، في الأسبوع لتقليل ظهور النمش، وهذه الطريقة لن تخلص من النمش بشكل نهائي ولكنها تجعله غير واضح على الأقل، ويمكن استخدام بعض الكريمات التى تحتوى على فيتامين C للتخلص من النمش.الحماية من أشعة الشمس:يفضل وضع مرطب يومى للبشرة يساعد أيضاً فى الحماية من أشعة الشمس، مع الإنتظار لمدة 20 دقيقة قبل الخروج من المنزل، ويمكن ارتداء قبعة واسعة الحواف، مع ارتداء أكمام طويلة، ووضع كريم الحماية من أشعة الشمس كل ساعتين، والجلوس في الظل خلال ساعات النهار حتى لا يزيد النمش، خاصة ما بين الساعة 10 صباحاً، و2 ظهراً لتقليل النمش.