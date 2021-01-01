تعرف على السعرات الحرارية في الموز وكمية الكربوهيدرات فيه



الموز الموز

يعد الموز من أشهر الفواكه في العالم، بالإضافة لكونه من الفواكه الصحية للغاية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، لذا عادة ما يرغب الكثيرون في التعرف على السعرات الحرارية في الموز وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية.



السعرات الحرارية في الموز

السعرات الحرارية في الفواكه متفاوتة بين نوع وآخر، عادة ما تحتوي موزة متوسطة الحجم على 105 سعرة حرارية في المتوسط، ومن الجدير بالذكر أن عدد السعرات الحرارية يختلف باختلاف أحجام الموز، وفيما يلي نوضح لكم محتويات السعرات الحرارية لأحجام الموز القياسية وهي كالتالي:

صغير جدًا (أقصر من 6 بوصات، 81 جرامًا): 72 سعرة حرارية

صغير (6-7 بوصات، 101 جرام): 90 سعرة حرارية

متوسطة (7-8 بوصات، 118 جرام): 105 سعرة حرارية

كبير (8-9 بوصات، 136 جرام): 121 سعرة حرارية

كبير جدًا (9 بوصات أو أكثر، 152 جرامًا): 135 سعرة حرارية

شرائح (1 كوب، 150 جرام): 134 سعرة حرارية

مهروس (1 كوب، 225 جرام): 200 سعرة حرارية

وفي حال عدم قدرتك على التأكد من حجم الموز، فيمكنك تقدير أن متوسط ??حجم الموز

يحتوي على حوالي 100 سعرة حرارية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن حوالي 93? من السعرات الحرارية في الموز تأتي من الكربوهيدرات

و 4? من البروتين و 3? من الدهون.

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كم عدد الكربوهيدرات في الموز؟

يتكون الموز بشكل أساسي من الماء والكربوهيدرات، وعادة ما يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة نسبة الكربوهيدرات في طعامهم، لذا نوضح لكم فيما يلي نسبة الكربوهيدرات لأحجام الموز القياسية وهي كالتالي:



صغير جدًا (أقصر من 6 بوصات ، 81 جرامًا): 19 جرامًا

صغير (6-7 بوصات ، 101 جرام): 23 جرام

متوسط ??(7-8 بوصات ، 118 جرام): 27 جرام

كبير (8-9 بوصات ، 136 جرام): 31 جرام

كبير جدًا (9 بوصات أو أكثر ، 152 جرامًا): 35 جرامًا

شرائح (1 كوب ، 150 جرام): 34 جرام

مهروس (1 كوب 225 جرام): 51 جرام

يحتوي الموز أيضًا على 2-4 جرام من الألياف، حسب حجمه.

يمكنك طرح 2-4 جرام إذا كنت تبحث عن نسبة الكربوهيدرات “الصافي” (صافي الكربوهيدرات = إجمالي الكربوهيدرات – الألياف).

يحتوي الموز الأخضر أو ??غير الناضج على كربوهيدرات قابلة للهضم أقل من الموز الناضج.

فوائد الموز

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، حيث يحتوي الموز على كميات جيدة من العديد من الفيتامينات والمعادن، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تناول موزة واحدة متوسطة الحجم يوفر لك الآتي:

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