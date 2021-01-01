كلية التربية جامعة سوهاج .. الموافقة على قيد طالب من ذوي الإعاقة البصرية

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صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ان مجلس الجامعة في جلسته رقم (186) المنعقدة بتاريخ 25 اكتوبر 2022 الجاري قد اتخذ قرارا استثنائيا بالموافقة على قيد الطالب محمد صابر على أبوطالب والحاصل على الدبلوم الخاص من كلية التربية جامعة سوهاج من شرط الترتيب لقيده لدرجة الماجستير فى قسم تكنولوجيا التعليم.



جامعة سوهاج

واوضح رئيس جامعة سوهاج ان الطالب محمد أبوطالب قد تخرج من كلية الاداب عام 2009 وحصل على دبلومة تبريرية عام 2010 ودبلومة مهنية عام 2011 ومواد تكميلية عام 2021 ، وتقدم للقيد بدرجة الماجستير هذا العام من بين 49 متقدم، وكان ترتيبه 24 من بينهم، حيث تم اختيار عدد 13 فقط للقيد بالماجستير.



وكان قرار مجلس الجامعة جاء ليستثني الطالب محمد بصفته أحد أبناء الجامعة من ذوى الاحتياجات، مع التوصية على تطبيق نفس الاستثناء على الحالات المماثلة.

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وأكد عبد الخالق ان هذا الاستثناء جاء استمراراً لدعم الجامعة لهذه الفئة من أبناء الشعب المصرى، و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.