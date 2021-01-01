مؤتمر المناخ cop27 .. كيف استعدت جامعة عين شمس له



جامعة عين شمس جامعة عين شمس





تستعد جامعة عين شمس لمؤتمر المناخ " COP 27"بعدد من الندوات والمحاضرات لتوعية الطلاب.





قد يعجبك أيضا...

أكدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة عين شمس لديها أنشطة وفعاليات كثيرة في مجال الاستدامة والتغير المناخي بالإضافة إلى أنه أثر على الرؤية الأصلية الأساسية الخاصة بجامعة عين شمس لذلك تطورت وتبلورت لتضمن القضايا المناخية داخل الأنشطة الخاصة بها سوء أنشطة تعليمية أو طلابية بالإضافة إلى إقامة فعاليات ومؤتمرات و مقررات إضافية أضيفت للطلاب وإقامة معارض بالإضافة إلي إقامة مركز تميز.أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة عين شمس لديها أنشطة وفعاليات كثيرة في مجال الاستدامة والتغير المناخي.وقالت الدكتورة غادة فاروق إن مجال الاستدامة والتغير المناخي أثر على الرؤية الأصلية والأساسية الخاصة بجامعة عين شمس، لذلك تطورت وتبلورت لتضمن القضايا المناخية داخل الأنشطة الخاصة بها، سواء أنشطة تعليمية أو طلابية، بالإضافة إلى إقامة فعاليات ومؤتمرات ومقررات إضافية للطلاب، وإقامة معارض، وإقامة مراكز تميز.وأضافت أن الجامعة اتخذت خطوات عديدة فى سبيل للتحول للأخضر ومجابهة التغيرات المناخية من خلال العمل على العديد من المحاور، على سبيل المثال محور التعليم، حيث تم توفير مقررات خاصة بزيادة الوعى البيئى وقضايا التغيرات المناخية.وأوضحت نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون خدمة البيئة والمجتمع، أن الجامعة حريصة على اتخاذ العديد من الإجراءات من شأنها تحسين البيئة التعليمية من خلال زيادة المساحات الخضراء واللاند سكيب.وتابعت: “نسعى أن تكون جامعة عين شمس جامعة بلا أوراق من خلال تقليل استهلاك الأوراق، حيث تقوم وحدة التحول للأخضر على إعادة تدوير أى وارق داخل الجامعة”، لافتة إلى أن من بين هذه الإجراءات أيضا ترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة خلال توربينات الرياح التى تسعى الجامعة لتعميمها من خلال فريق توربينات الرياح بهندسة عين شمس.