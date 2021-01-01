تقييمات عاجلة لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجراء تقييم شخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .



يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على متابعة مستوى الاداء التعليمي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية ، ومعدلات تقدم التلاميذ ، بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط ضعفهم لمواجهتها وعلاجها.



وفي هذا الاطار أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس ، شددت خلالها على قيام معلمي الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية تحت اشراف موجهي الصفوف الاولى بالادارات التعليمية ، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري ، وعلى فترات زمنية مناسبة ، لقياس كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب ، المرتبطة بالصف الدراسي ، وذلك بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم ، وقياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى ، وتحفيزهم على تحسين آدائهم ، وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل :

- قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري.

- التقييم من خلال الأنشطة.

-التقييم من خلال الملاحظة.

قد يعجبك أيضا...

كما شددت وزارة التربية والتعليم على المدارس بضرورة ابلاغ أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه ، مع التأكيد على استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات ، في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ او رسوبه وعدم تأثيرها لى انتقالهم من صف إلى آخر.وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد أكدت ، أنه لن يتم عقد أي امتحانات تحريرية لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي يكون لها نظاماً مختلفاً للتقييم لا يعتمد على الامتحانات التحريرية النهائية.وأصدر وزير التربية والتعليم، تعليمات مشددة على جميع المدارس الابتدائية، بالالتزام بذلك، وعدم مخالفة هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.