تقييمات عاجلة لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجراء تقييم شخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .
يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على متابعة مستوى الاداء التعليمي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية ، ومعدلات تقدم التلاميذ ، بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط ضعفهم لمواجهتها وعلاجها.
وفي هذا الاطار أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس ، شددت خلالها على قيام معلمي الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية تحت اشراف موجهي الصفوف الاولى بالادارات التعليمية ، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري ، وعلى فترات زمنية مناسبة ، لقياس كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب ، المرتبطة بالصف الدراسي ، وذلك بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم ، وقياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى ، وتحفيزهم على تحسين آدائهم ، وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل :
- قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري.
- التقييم من خلال الأنشطة.
-التقييم من خلال الملاحظة.
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