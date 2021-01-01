إنقاص الوزن .. عصائر ديتوكس طبيعية تساعدك



إنقاص الوزن إنقاص الوزن



الديتوكس هو أحد طرق التخلص من السموم فى الجسم، ويساعد أيضاً فى إنقاص الوزن، ويمكن صنع عصائر الديتوكس الصحية وشربها على مدار اليوم للتخلص من الوزن الزائد، فى هذا التقرير نتعرف على 4 أنواع من الديتوكس تساعدك على إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



4 أنواع من الديتوكس تساعدك على إنقاص الوزن



1- عصير الديتوكس الأخضر

خذ ثمرتان من التفاح الأخضر واغسلهما واقطعهما إلى نصفين، مع 3 أعواد من الكرفس بدون أوراق.

اغسل 1 ثمرة خيار و 8 أوراق كرنب وغصن نعناع، قم بإزالة القشور وقطع كل شيء إلى قطع صغيرة خذ أيضًا قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج. ضع جميع المكونات في الماء، أضف أيضًا عصير ليمون و أضف الماء حسب الحاجة.



2- عصير التفاح بالجزر

خذ تفاحة كبيرة واغسلها واقطعها إلى قطع، خذ نصف كوب من قطع الأناناس و 2 جزر كبير وقطعة صغيرة من الزنجبيل قم بإزالة جميع القشور وقطع كل شيء إلى قطع صغيرة. نضع جميع المكونات في الخلاط ونضيف بعض الماء حسب الحاجة، امزجها حتى تصبح ناعمة.

قد يعجبك أيضا...

3- عصير الليمون مع التفاحيحتاج هذا العصير اللذيذ إلى 2 ليمون مقشر ومقطع إلى أنصاف، و 4 تفاحات مقطعة إلى أرباع و 2 خيار مقطع إلى النصف أضفهم جميعًا في الخلاط ، أضف كوبًا واحدًا من الماء امزجها حتى تصبح ناعمة.4- ديتوكس البرتقاليحتوي هذا العصير على قوام كريمي بسبب مكوناته الخاصة الغنية بالألياف تحتاج تفاحتين متوسطتين ، 3 سيقان كرفس ، 1 برتقال مقشر، 2 كمثرى متوسطة ، 1 بطاطا حلوة (5 مطبوخة ومقشرة)، يجب أن تغسل جميع المكونات بشكل صحيح أولاً ، قبل وضعها في الخلاط.نقطع جميع الفواكه والخضراوات إلى قطع صغيرة ، ونضعها في الخلاط وتخلط أضف الماء إذا لزم الأمر يمكنك أيضًا تصفية العصير قبل الشرب.