إنقاص الوزن .. عصائر ديتوكس طبيعية تساعدك

آخر الأخبارالصحة والجمال › إنقاص الوزن .. عصائر ديتوكس طبيعية تساعدك

صورة الخبر: إنقاص الوزن
إنقاص الوزن


الديتوكس هو أحد طرق التخلص من السموم فى الجسم، ويساعد أيضاً فى إنقاص الوزن، ويمكن صنع عصائر الديتوكس الصحية وشربها على مدار اليوم للتخلص من الوزن الزائد، فى هذا التقرير نتعرف على 4 أنواع من الديتوكس تساعدك على إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

4 أنواع من الديتوكس تساعدك على إنقاص الوزن

1- عصير الديتوكس الأخضر
خذ ثمرتان من التفاح الأخضر واغسلهما واقطعهما إلى نصفين، مع 3 أعواد من الكرفس بدون أوراق.
اغسل 1 ثمرة خيار و 8 أوراق كرنب وغصن نعناع، قم بإزالة القشور وقطع كل شيء إلى قطع صغيرة خذ أيضًا قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج. ضع جميع المكونات في الماء، أضف أيضًا عصير ليمون و أضف الماء حسب الحاجة.

2- عصير التفاح بالجزر
خذ تفاحة كبيرة واغسلها واقطعها إلى قطع، خذ نصف كوب من قطع الأناناس و 2 جزر كبير وقطعة صغيرة من الزنجبيل قم بإزالة جميع القشور وقطع كل شيء إلى قطع صغيرة. نضع جميع المكونات في الخلاط ونضيف بعض الماء حسب الحاجة، امزجها حتى تصبح ناعمة.

3- عصير الليمون مع التفاح
يحتاج هذا العصير اللذيذ إلى 2 ليمون مقشر ومقطع إلى أنصاف، و 4 تفاحات مقطعة إلى أرباع و 2 خيار مقطع إلى النصف أضفهم جميعًا في الخلاط ، أضف كوبًا واحدًا من الماء امزجها حتى تصبح ناعمة.

4- ديتوكس البرتقال
يحتوي هذا العصير على قوام كريمي بسبب مكوناته الخاصة الغنية بالألياف تحتاج تفاحتين متوسطتين ، 3 سيقان كرفس ، 1 برتقال مقشر، 2 كمثرى متوسطة ، 1 بطاطا حلوة (5 مطبوخة ومقشرة)، يجب أن تغسل جميع المكونات بشكل صحيح أولاً ، قبل وضعها في الخلاط.

نقطع جميع الفواكه والخضراوات إلى قطع صغيرة ، ونضعها في الخلاط وتخلط أضف الماء إذا لزم الأمر يمكنك أيضًا تصفية العصير قبل الشرب.

المصدر: موقع "تايمز أوف إنديا"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنقاص الوزن .. عصائر ديتوكس طبيعية تساعدك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3156

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager