أفضل 5 أطعمة لتهدئة الغثيان



الغثيان الغثيان



يعانى ملايين الأشخاص من مشاكل البطن والتى تتضمن عسر الهضم أو ارتداد الحمض الطفيف أو الغثيان أو الانتفاخ أو الغازات، في بعض الأحيان يمكن أن تظهر أعراض مثل الغثيان في أوقات غير مناسبة، وهناك أطعمة معينة لاضطراب المعدة سوف تساعدك على تهدئة الغثيان في أسرع وقت ممكن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



1 – الزنجبيل:

هذا النبات له تاريخ لا يصدق من التوصية به كعلاج للغثيان، تتمحور معظم أبحاث الزنجبيل، حول قدرته على قمع الغثيان المرتبط بفترة التعافي بعد الجراحة ، والحمل ، والعلاج الكيميائي للسرطان، وأحيانًا دوار الحركة.



2 – الموز:

الموز الأصفر مع بضع بقع بنية صغيرة على قشرته هو أفضل مرحلة للنضج للمساعدة في القضاء على الغثيان.

3 - الخبزالمحمص:

هذا الطعام النشوي خفيف بدرجة كافية بحيث لا يربك حواسك عند الحاجة إلى وجبة خفيفة أو كجزء من وجبة ، مما يجعله أحد أفضل الخيارات للأطعمة لاضطراب المعدة، الأطعمة الأكثر حيادية التي لا تعطي طعمًا أو رائحة قوية عادة ما يتحملها الأشخاص الذين يعانون من الغثيان بشكل جيد.

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4 - الشوربة:يجب أن يكون من السهل تناول هذا الطعام الشراب المهدئ والخفيف جدًا دون إزعاج معدتك ، مع المساهمة في تحقيق أهدافك المائية .،ابحث عن خيارات مرق منخفضة أو منخفضة الصوديوم ، سواء كانت نباتية أو حيوانية.5 – المعجنات:المعجنات الصلبة هي خيار سهل للغاية لتناول الوجبات الخفيفة إذا أصبت بالغثيان، المعجنات مقرمشة ويمكن الاستمتاع بها ببطء أثناء الجلوس للاسترخاء بينما يهدأ الغثيان، إنها مثال آخر على طعام سهل الهضم مع نكهة خفيفة ولا توجد روائح كريهة.