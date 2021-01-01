اللون الأزرق تريند .. أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها الفترة المقبلة

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أبرز اتجاهات الديكور


يهتم الكثير من الأشخاص بتجديد ديكورات منازلهم وفقاً لأذواقهم الشخصية أو حتى تبعاً لاتجاهات الديكور الجديدة، ولذلك يهتمون بالاطلاع على أبرز اتجاهات موضة الديكور ليختاروا الأفضل لهم، والتى تجعلهم يشعرون بالراحة عند التواجد داخل المنزل، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها الفترة المقبلة

اللون البرتقالي
يساعد اللون البرتقالى على الشعور بالدفء، ولذلك فهو من الألوان التي تتوافق مع أجواء فصل الخريف، كما يمكن مزجه مع ألوان الحمضيات في الغرف المختلفة.

غرفة مكتب
تسبب الوباء في انتقال العمل من المؤسسات إلى المنازل، ورغم عودة الكثير من الموظفين في مختلف أنحاء العالم إلى العمل من مكاتبهم داخل المؤسسات، لكن ما زال البعض يعملون من منازلهم، ولهذا يعتبر اتجاه إضافة المكتب في غرفة منفصلة عن غرف المعيشة من الاتجاهات المتوقع انتشارها في الفترة المقبلة حتى تساعد الموظف على التركيز أثناء عمله.

أغطية المصابيح المصنوعة من القماش
تساعد الإضاءة دائمًا على تغيير مظهر الغرفة وإبراز جمالها، والآن توجد أباجورة قماشية غير تقليدية، والتي تعكس ضوء غطائها على جدران الغرفة، مما يتسبب في إضافة لمسة جمالية لها.

الأثاث المنحني
تعتبر قطع الأثاث المصمم على هيئة أشكال منحنية من أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها خلال الفترة المقبلة، حيث تساعد على الشعور بالراحة داخل المنزل، ويمكن اختيار ألوان من بينها اللون البيج والرمادي والأسود، و اختيار الألوان الهادئة مثل الأزرق أو الأخضر الجيري أو الأحمر الطيني.

اللون الأزرق
يساعد اللون الأزرق على الشعور بالسلام والراحة داخل المنزل، وهذا اللون من الألوان المتوقع انتشارها خلال هذه الفترة، سواء في لون طلاء الجدران وقطع الأثاث والديكورات المختلفة.

المصدر: موقع "insider"

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