كيف تربى طفلك على أن يكون شخصا منظما؟



طفلك شخصا منظما طفلك شخصا منظما



يعاني الكثير من الآباء والأمهات مع أطفالهم من عدم قدرتهم على تنسيق يومهم وترتيب أدواتهم، ووقتهم وخاصة خلال اليوم الدراسي، وذلك نتيجة أن تكون أيام الأسبوع متكدسة بالمهام المطلوبة منهم، ولكن هناك بعض الأفكار والطرق المختلفة التي تتيح لكِ ولأطفالك عمل مخطط لتتبع مهامهم اليومية بسهولة وإبراز أخلاقنا الجميلة من تنظيم وترتيب مما ينعكس على سلوكنا جميعاً وسلوك طفلك خاصة، وبحسب موقع "understood" يستعرض "اليوم السابع" بعض من هذه الأفكار والطرق كما يلي:



عمل جدول مهام أسبوعي:

يمكنك عمل جدول مهام أسبوعي أو يومي لطفلك بالمهام التي يجب أن يقوم بها خلال الفترة المحددة، سواء مهام دراسية أو اجتماعية أو مهام منزلية أو ممارسة الرياضة، فيجب أن يحدد كل شيء وعمل علامات لكل شيء يتم تنفيذه لاستطاعة الحصر.



معرفة أهمية الوقت:

على الآباء تعليم الطفل أهمية الوقت وكيفية تنظيمه وتقسيمه، فشجع الأطفال على كتابة المهام المهمة في التقويم الرقمي أو الورقي، ثم ساعدهم في تقدير الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، بعد إكمال المهمة، اسأل عما إذا كان تقدير الوقت دقيقًا أم لا، إذا لزم الأمر، اقترح تعديلات في المرة القادمة.

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قسّم المهام إلى أجزاء:ساعد الأطفال على تقسيم المشاريع المدرسية أو الأعمال المنزلية إلى خطوات أصغر يسهل التحكم فيها، سيوضح لهم ذلك أن كل مشروع له بداية ووسط ونهاية، مما قد يجعل المشاريع أقل إرهاقًا، على سبيل المثال إذا كان عمل طفلك الليلي هو تنظيف الطاولة أو غرفته، اشرح له أن لابد أولاً كشط أي بقايا طعام في القمامة ثم قم بوضع الأطباق في غسالة الأطباق، أو وضع العابك في مكانها أولاً ثم ترتيب غرفتك من وضع الكتب والملابس في مكانهم الصحيح.استخدام الترميز اللوني:قم بتعيين ألوان لكل مادة دراسية، على سبيل المثال،اللون الأخضر للانجليزي بكتبه وكشاكيله وعلاماته، استخدم الأقلام "الماركر" ذات الألوان الزاهية للعناصر التي تحتاج إلى توقيع وإرجاع، اقترح استخدام أقلام بألوان مختلفة لمساعدة الأطفال على التحول من دور "المراقب" إلى دور المراجع لنفسه دون رقيب.