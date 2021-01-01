كيف تربى طفلك على أن يكون شخصا منظما؟

يعاني الكثير من الآباء والأمهات مع أطفالهم من عدم قدرتهم على تنسيق يومهم وترتيب أدواتهم، ووقتهم وخاصة خلال اليوم الدراسي، وذلك نتيجة أن تكون أيام الأسبوع متكدسة بالمهام المطلوبة منهم، ولكن هناك بعض الأفكار والطرق المختلفة التي تتيح لكِ ولأطفالك عمل مخطط لتتبع مهامهم اليومية بسهولة وإبراز أخلاقنا الجميلة من تنظيم وترتيب مما ينعكس على سلوكنا جميعاً وسلوك طفلك خاصة، وبحسب موقع "understood" يستعرض "اليوم السابع" بعض من هذه الأفكار والطرق كما يلي:
عمل جدول مهام أسبوعي:
يمكنك عمل جدول مهام أسبوعي أو يومي لطفلك بالمهام التي يجب أن يقوم بها خلال الفترة المحددة، سواء مهام دراسية أو اجتماعية أو مهام منزلية أو ممارسة الرياضة، فيجب أن يحدد كل شيء وعمل علامات لكل شيء يتم تنفيذه لاستطاعة الحصر.
معرفة أهمية الوقت:
على الآباء تعليم الطفل أهمية الوقت وكيفية تنظيمه وتقسيمه، فشجع الأطفال على كتابة المهام المهمة في التقويم الرقمي أو الورقي، ثم ساعدهم في تقدير الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، بعد إكمال المهمة، اسأل عما إذا كان تقدير الوقت دقيقًا أم لا، إذا لزم الأمر، اقترح تعديلات في المرة القادمة.
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